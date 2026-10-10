'비연예인과 재혼♥'오윤아, 자폐 아들 민이 취업까지 '겹경사'..행복한 모자 여행

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오윤아가 아들 민이와 함께한 여행 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

10일 오윤아는 자신의 SNS에 "언제나~"라는 글과 함께 아들 민이와 함께한 모습을 공개했다.

사진 속 두 사람은 다정한 분위기 속에서 함께 시간을 보내며 훈훈한 모자(母子) 케미를 자랑했다.

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특히 최근 취업 소식을 전한 민이는 한층 듬직해진 모습으로 시선을 사로잡았다.

이전보다 건강해 보이는 모습과 한층 밝아진 분위기도 눈길을 끌었다. 아들과 함께 여행을 즐기는 오윤아의 모습에서도 다정한 모자의 애정이 고스란히 전해졌다.

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오윤아 역시 여전히 늘씬한 몸매와 건강한 분위기를 드러냈다. 아들과 함께하는 일상 속에서 밝은 모습을 보여주며 팬들의 관심을 모았다.

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한편 오윤아는 이혼 후 자폐 스펙트럼을 가진 아들 민이를 홀로 양육하며 각별한 애정을 보여왔다. 방송과 SNS를 통해 아들과 함께하는 일상을 꾸준히 공개해 온 그는 많은 이들의 응원과 공감을 얻었다.

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최근에는 아들 민이의 취업 소식을 전해 화제를 모았으며, 지난 7월 11년 만에 비연예인과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다는 소식으로도 축하를 받았다.