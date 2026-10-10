한혜연, 54세 맞아? 믿기 힘든 44kg 레깅스 자태..."걸치기만 하면 찰떡"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 스타일리스트 한혜연이 16kg 감량 후 한층 날씬해진 몸매와 과감한 패션 감각을 뽐냈다.

지난 9일 한혜연은 자신의 SNS에 "연휴 시작~ 운동하고 일하러 가는 길. 소박해도 집밥이 최고"라는 글과 함께 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 한혜연은 몸매가 드러나는 레깅스에 재킷을 매치해 세련된 애슬레저룩을 완성했다.

Advertisement

자신감 넘치는 포즈와 모델을 연상케 하는 분위기가 시선을 사로잡았다. 편안한 운동복 차림에도 자신만의 패션 감각을 유감없이 드러낸 모습이다.

특히 몸의 실루엣이 그대로 드러나는 레깅스 패션도 자연스럽게 소화해 눈길을 끌었다. 과감한 스타일링에도 주눅 들지 않는 당당한 분위기가 돋보였다.

Advertisement

사진을 접한 네티즌들은 "걸치기만 하면 뭐든 찰떡으로 소화하시네요", "오모오모 어머" 등의 반응을 보이며 한혜연의 패션 감각에 감탄했다.

Advertisement

앞서 한혜연은 꾸준한 다이어트를 통해 총 16kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후에도 체중을 유지하며 운동과 식단 관리에 힘쓰는 일상을 공개해왔다.

Advertisement

특히 최근에는 44kg대 체중을 유지 중인 것으로 알려져 관심을 모았다.

54세로 알려진 한혜연은 운동과 식단 관리를 병행하며 자기 관리에 힘쓰고 있는 것으로 전해졌다.