'추성훈♥' 야노시호, 31살 차 아들 생겼다...NCT WISH 사쿠야 "엄마 아닌 누나"

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[스포츠조선 정안지 기자]이종격투기 선수 추성훈의 아내인 모델 야노시호가 31살 차이가 나는 NCT WISH 사쿠야의 '누나' 발언에 함박웃음을 지었다.

10일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "야노시호 아들 로망 실현의 날 (ft. NCT WISH 사쿠야,료)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 야노시호는 "오늘 아들 만나러 간다"라면서 한껏 들뜬 모습을 보였다. 이어 "오늘 만나는 게스트와 31살 차이가 난다"라면서 "진짜 엄마 나이다. 아들"이라며 설렘 가득한 표정을 지었다.

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잠시 후 만난 아들의 정체는 그룹 NCT WISH의 사쿠야와 료였다. 야노시호는 두 사람과 반갑게 인사를 나눈 뒤 "뭐라고 부를까. 나는 도쿄 엄마"라며 친근하게 다가갔다. 그러자 사쿠야는 "도쿄 누나로 하실까요?"라고 제안해 웃음을 안겼다. 예상치 못한 호칭에 야노시호는 "누나라고 해도 되냐"라며 놀라워했고, 이내 "젊어진 것 같다"라고 말하며 환하게 웃었다.

이어 사쿠야는 자신의 나이에 대해 "올해 만으로 19살이다"라고 말했고, 야노시호는 "사랑이가 14살이다"라고 말하며 두 사람의 어린 나이에 새삼 놀라워했다.

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야노시호는 평소 꿈꿔왔던 아들과의 데이트도 실현했다. 야노시호는 "아들과 데이트하고 싶었다"라면서 사쿠야, 료와 함께 쇼핑 데이트에 나섰다.

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anjee85@sportschosun.com