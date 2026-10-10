'박수홍♥' 김다예 "90kg 시절, 암흑기 지나 변신"...'38kg 감량' 지금과 비교하니

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 출산 후 체중 감량에 성공한 데 이어 눈부신 피부 근황까지 공개해 눈길을 끌었다.

10일 김다예는 자신의 SNS에 "두 시간 자고 새벽 4시에 일어난 피부예요"라는 글과 함께 셀카를 공개했다.

공개된 사진 속 김다예는 방송 촬영을 앞두고 셀카를 찍으며 맑고 빛나는 피부를 자랑했다.

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그는 "방송 들어가기 전에 잠깐 촬영"이라며 "속광 뿜뿜"이라고 덧붙였다. 충분히 잠을 자지 못한 상황에서도 윤기 나는 피부를 뽐내 감탄을 자아냈다.

특히 김다예는 과거 피부 고민을 겪었던 시절도 솔직하게 털어놨다. 그는 "바쁘고 지쳐서 아기 발라주다 남은 베이비로션 대충 바르던. 칙칙하고 축축 처졌던 암흑기를 지나 속광채 뿜뿜한 피부로 변신"이라고 전했다.

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이어 "몸도 피부도 암흑기였던 90kg"이라고 덧붙이며 과거 사진도 공개했다. 현재의 모습과 비교되는 과거 사진은 김다예가 겪었던 변화를 실감하게 했다. 앞서 김다예는 임신 당시 체중이 90kg까지 늘었으나, 출산 후 꾸준한 식단 관리와 운동을 통해 52kg까지 감량한 것으로 알려져 화제를 모았다.

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한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며, 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았다.

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최근 가족 여행을 위해 괌 항공기에 탑승했으나 딸의 심한 울음을 이유로 탑승 포기와 탑승을 번복해 출발이 지연, 논란에 휩싸였다. 박수홍은 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다. 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 사과했다.