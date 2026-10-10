이지혜 딸 태리, 초2 맞아? "중학생 얼굴 나오는 것 같은"...엄마도 놀란 폭풍성장

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 첫째 딸 태리의 폭풍 성장 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 9일 이지혜는 자신의 SNS에 "중학생 얼굴 나오는 것 같은..."이라는 글과 함께 딸 태리의 모습을 공개했다.

사진 속 태리는 이전보다 한층 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡았다.

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아직 초등학교 2학년임에도 부쩍 자란 모습이 돋보이자 엄마 이지혜 역시 놀라움을 감추지 못했다.

하루가 다르게 성장하는 딸의 모습에 어느덧 중학생의 얼굴이 보인다며 애정 어린 반응을 보인 것.

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특히 태리는 평소에도 아이돌을 향한 관심을 드러내고 남다른 끼를 보여온 만큼, 엄마 이지혜를 닮은 스타성에도 관심이 쏠린다. 어린 나이부터 자신만의 매력을 드러내고 있는 태리가 앞으로 어떤 모습으로 성장할지 기대를 모은다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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특히 큰딸 태리가 재학 중인 사립초등학교는 입학 관련 비용을 제외한 연간 학비만 약 1200만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.