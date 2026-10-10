유혜정 딸, 광고 사기 당해 수백만 원 결제…母 기지 덕에 극적 취소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 유혜정의 딸 서규원이 쇼핑몰을 운영하던 중 사기 업체에 속아 수백만 원을 결제했던 아찔한 경험을 털어놨다.

10일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 "배우 유혜정 15년 쇼핑몰 운영 노하우 대공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서규원은 과거 쇼핑몰을 운영하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "엄마가 대학생 때 한번 '네가 해 봐라'고 했다"라고 말했고, 유혜정은 "경험을 해 보는 게 중요하지 않은가"라고 전했다.

Advertisement

하지만 야심 차게 시작한 사업 과정에서 예상치 못한 일이 벌어졌다. 서규원은 "마켓을 열면 '광고해 줘서 상위 노출 시켜 준다'라는 유혹들이 많다"라면서 "내가 야심 차게 '나 혼자 이 쇼핑몰을 부흥시키리라'고 했다"라며 당시 의욕 넘쳤던 마음을 떠올렸다.

문제는 광고 관련 전화를 받은 뒤 발생했다. 서규원은 "사기 전화를 받고 서명을 하고 몇백만 원을 카드로 결제했다"라고 털어놨다. 광고와 상위 노출을 도와준다는 말에 의심도 없이 결제했지만, 곧 이상한 낌새를 느꼈다.

Advertisement

유혜정은 "이상하다고 느낌이 늘었다더라"고 당시 서규원의 상황을 회상했다. 서규원은 "근데 이미 결제는 했다"라면서 "그때는 챗GPT 같은 것도 없으니까 구글에 검색해 봤는데, 되게 유명한 사기 업체였다"라고 밝혔다.

Advertisement

뒤늦게 상황을 파악한 서규원은 크게 당황했다. 서규원은 "그때부터 심장이 벌렁벌렁했다"며 "근데 엄마가 기지를 발휘했다. '죄송한데 우리가 촬영을 하고 있는 상황인데 이런 과정들이 녹화됐다. 이 부분을 방영해도 문제가 없는 부분이냐'고 했다"고 말했다.

Advertisement

이어 "그분들도 아차 싶었는지 '그럼 취소해 주겠다. 근데 100%는 못 해 주니 10% 수수료를 떼고 취소해 주겠다'라고 했다"라고 말했다. 결국 전액 환불은 아니었지만, 어머니의 대응으로 결제 금액의 일부를 돌려받을 수 있었다.

서규원은 "엄마가 인생의 교훈을 싸게 얻었다고 생각해라고 하더라"면서 이후로는 더욱 조심하게 됐다고 밝혔다.

Advertisement

한편, 유혜정은 지난 1999년 야구선수 출신 서용빈과 결혼했으며 2000년 딸 서규원을 출산했다. 하지만 2007년 이혼했으며 양육권은 유혜정이 가졌다. 유헤정은 이혼 후 생계를 위해 15년간 옷가게 운영을 했다고 밝힌 바 있다.

anjee85@sportschosun.com