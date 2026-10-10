'일곱 개의 대죄: Origin', 랜슬롯 합류…신규 스토리 '물의 심장' 공개

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넷마블이 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin'에 신규 영웅 랜슬롯과 메인 스토리 '물의 심장'을 추가했다.

넷마블은 넷마블에프앤씨가 개발한 '일곱 개의 대죄: Origin'에 신규 영웅과 스토리, 이벤트 콘텐츠를 업데이트 했다고 밝혔다.

신규 영웅 랜슬롯은 인간 반과 요정족 엘레인의 아들이다. 스태프와 장검을 사용하면 각각 신성·물리 속성 공격수로 활약하고, 건틀릿을 장착하면 대지 속성 지원형 영웅으로 역할이 바뀐다. 태그 게이지 회복과 치명타 피해 증가 등 무기에 따라 전투 방식과 아군 지원 효과가 달라지는 것이 특징이다. 넷마블은 랜슬롯 전용 코스튬과 무기 코스튬도 추가했다.

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메인 스토리 '물의 심장'에서는 원인을 알 수 없는 석화 재앙이 발생한 코르딘 마을을 무대로 새로운 이야기가 펼쳐진다. 트리스탄은 석화된 주민들의 사연을 해결하고 임시 보호소를 마련하는 과정에서 한 소년의 형이 남긴 유품과 이를 이용해 무언가를 소환하려 했던 인물의 비밀을 파헤친다. 스토리 진행에 맞춰 신규 지역 코르딘 마을도 공개됐다.

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업데이트 기념 이벤트는 오는 28일까지 진행된다. 랜슬롯 체험 미션을 완료하면 무기 유형별 '별의 파편'과 '최상급 마스터리 EXP'를 받을 수 있다. 빙고판을 완성하는 '제비 뽑기와 빙고의 만남', 큐브 열쇠를 활용하는 '두근두근! 큐브를 열어라' 이벤트도 같은 기간 열린다. 11월 18일까지는 출석 이벤트를 통해 '찬란한 각인의 인장'과 영웅 뽑기권 등을 제공한다. 15인 보스전 '사막을 베어무는 혼돈'은 14일부터 11월 4일까지 진행된다. 보스 칼바쉬를 처치하면 '사룡의 포효 무기 선택 상자'와 '별의 파편' 등을 획득할 수 있다.

'일곱 개의 대죄: Origin'은 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 한 오픈월드 RPG다. PS5와 PC(스팀), 모바일에서 플레이할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com