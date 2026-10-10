웹젠 'R2', 신규 서버 '메모리아' 22일 출시…캐릭터명 선점 진행

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웹젠이 온라인 MMORPG 'R2(Reign of Revolution)'의 신규 이벤트 서버 '메모리아' 출시를 앞두고 캐릭터명 선점 이벤트를 진행한다.

메모리아 서버는 오는 22일 문을 여는 기간 한정 서버로, 일반 서버보다 경험치와 아이템, 실버 획득률을 높여 빠른 캐릭터 육성을 지원한다. 서버 전용 콘텐츠와 이벤트도 운영하며, 육성한 캐릭터는 일반 서버나 특화 서버로 이전해 계속 키울 수 있다. 캐릭터 이전 시 메모리아 전용 지원 장비 상자와 별도의 주화 주머니도 제공한다.

캐릭터명 선점 이벤트는 지난 8일 오후 8시부터 시작해 19일 자정까지 진행된다. 이용자는 'R2' 계정으로 원하는 캐릭터명과 클래스를 선택해 신청할 수 있으며, 선점한 캐릭터명은 서버 출시 이후 사용할 수 있다.

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신규 서버 이용자를 위한 지원 혜택도 마련했다. 계정당 1회에 한해 캐릭터 외모 변경 증서와 기간제 수련소녀 목걸이, 배틀 드라코 반지를 지급한다. 여기에 '특급 서번트의 알'과 하드코어 변신을 지원하는 '알케미스트 스킬북'을 제공한다. ARS 인증을 완료한 계정에는 변신 수집에 필요한 다색카드 4종도 추가로 지급한다.

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메모리아 서버는 빠른 육성과 전용 혜택을 앞세워 기존 이용자에게 새로운 성장 기회를 제공하는 한편, 오랜 기간 캐릭터를 육성해야 하는 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 서버 운영 기간과 이전 조건 등 자세한 내용은 'R2' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com