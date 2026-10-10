유재석, 하하 '꿀보직' 도발 발언에 "나랑 일하기 싫으면 나가라" 정색 ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 하하의 '꿀보직' 발언에 "나하고 일하고 싶지 않으시면 가시면 된다"라고 말해 웃음을 안겼다.

10일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는'80s 서울가요제를 흥행시키고 돌아온 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가들이 의기투합해 '95 서울가요제 프로젝트를 시작하는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 1995년 당시의 시대적 배경을 설명하며 "1995년도면 토요일까지 반차 근무다. 참고로 지금 달러 환율은 775원이다"라고 말했다. 이어 "지금 이런 이야기 할 때가 아니다. 기획안이 통과돼서 할 일이 되게 많다"라며 새로운 프로젝트에 대한 기대감을 드러냈다.

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유재석은 "칼을 갈아서 10년 만에 기회가 왔다"라면서 "기획안이 10년 만에 통과가 됐다"라고 했다.

그러자 하하는 "되게 꿀보직이시다. 10년 만에 하나 하시고"라고 하자, 유재석은 "꿀보직이니"라며 발끈했다. 이어 "나름대로 내적 성찰의 시간과 이 기획안 통과되기 위해 내가 얼마나 노력을 했는데 무슨 말씀 하시는 거냐"라며 항변했다.

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하지만 하하의 놀림은 여기서 끝나지 않았다. 하하는 허경환에게 "(유재석)별명 모르냐. 개꿀이다. 유개꿀"이라고 말하며 장난을 이어갔다.

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결국 유재석은 "나하고 일하고 싶지 않으시면 가시면 된다"고 했다. 이를 들은 하하는 "근데 또 히트 메이커니까"라며 뒤늦게 꼬리를 내려 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com