엔씨의 신작 타임 서바이벌 슈터 '타임 테이커즈', 전투·매칭 개선해 11월 스팀 테스트

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엔씨가 신작 슈터 '타임 테이커즈'의 전투 밸런스와 매칭 시스템을 개선하고 글로벌 이용자 테스트에 나선다.

엔씨는 미스틸게임즈가 개발중인 타임 서바이벌 슈터 '타임 테이커즈(TIME TAKERS)'의 스팀 플레이테스트를 11월 13일 오전 8시부터 16일 오전 8시까지 진행한다고 밝혔다. 참여 신청은 스팀 내 게임 페이지에서 할 수 있다.

이번 테스트에서는 지난 9월 테스트에서 수집한 이용자 피드백을 반영한 개선 사항을 확인할 수 있다. 전투 밸런스를 조정하고 캐릭터별 개성을 강화했으며, 이동 조작감과 전투 피드백, 화면 가시성도 개선했다. 이용자의 실력과 파티 구성에 맞춰 상대를 찾도록 매칭 시스템도 개편했다.

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엔씨에 따르면 9월 테스트에서는 3월 비공개 베타 테스트(CBT)보다 이용자들의 플레이 시간과 반복 플레이 지표가 전반적으로 상승했다. 엔씨는 테스트 데이터와 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 높여갈 계획이다. '타임 테이커즈'는 향후 무료 플레이(Free-to-Play) 방식으로 서비스될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com