박명수·정준하, 무당에게 '무한도전' 재결합 물었다...'뜻밖의 답변'에 기대감

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박명수와 정준하가 MBC 예능 프로그램 '무한도전' 멤버들의 재결합 가능성을 간절하게 기원했다.

지난 10일 유튜브 채널 '하와수'에는 '궁합 보러 왔다가 예능신 강림함 (w. 노슬비)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수와 정준하는 MZ 무당 노슬비를 찾아 두 사람의 궁합을 비롯해 다양한 이야기를 나눴다. 대화 도중 정준하는 '무한도전' 멤버들의 재결합 가능성에 관해 질문하며 기대감을 드러냈다.

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정준하는 "저희 궁합은 정말 좋은데 나중에 '무한도전' 멤버들이 어떻게 한 번 뭉칠 수 있을까요"라고 물었다. 이에 박명수도 "'무한도전' 이름으로"라고 덧붙이며 프로그램 이름을 건 재결합에 대한 바람을 내비쳤다.

두 사람의 질문에 노슬비는 "이건 시청자들이 더 잘 아실 것 같다"라며 조심스러운 반응을 보였고 박명수는 탄식하며 "숙제를 주네"라고 고개를 끄덕였다.

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노슬비는 그러면서도 "못할 게 없죠? 보여지는 운이고 안 될 게 없다. 근데 실행이 되려면 한참 남았기는 하다"라고 덧붙였다.

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재결합 가능성을 완전히 닫지 않으면서도 실제 성사까지는 시간이 필요하다는 취지의 답변에 '무한도전'의 귀환을 기다려온 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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한편 '무한도전'은 오랜 시간 시청자들의 사랑을 받은 MBC 대표 예능 프로그램으로, 종영 이후에도 멤버들의 재회 가능성이 꾸준히 화제를 모으고 있다. 이번 영상에서 두 사람이 직접 재결합에 대한 바람을 드러내면서 팬들의 기대감도 다시 커지는 분위기다.