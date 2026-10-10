유재석, 김태균 호프집 알바하며 버틴 무명시절..."개그맨 입사 후 일 안 풀려" ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 과거 개그맨 김태균의 호프집에서 아르바이트했던 시절을 떠올리며 고(故) 김현식의 명곡에 얽힌 추억을 공개했다.

10일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는'80s 서울가요제를 흥행시키고 돌아온 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가들이 의기투합해 '95 서울가요제 프로젝트를 시작하는 모습이 그려졌다.

이날 닉네임 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'은 고 김현식의 '내사랑 내곁에'를 선곡해 열창했다.

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유재석은 "노래 잘한다. 그리고 이 곡 소화를 잘한다"라며 감탄했다. 이어 "고 김현식 선배님의 대표곡이면서 마지막 목소리가 담긴 곡"이라면서 "이 노래는 지금도 대한민국 가요사에 명곡으로 남아 있는 곡"이라고 설명했다.

특히 유재석은 노래에 얽힌 개인적인 추억도 공개했다. 그는 "1991년 대학 입학 했을 때 방송국에 개그맨으로 입사를 했으나 일이 잘 안 풀릴 때 김태균 씨가 하는 호프집에서 아르바이트를 했었다"라고 떠올렸다.

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이어 그는 "태균이가 이 노래를 LP판으로 굉장히 많이 틀었다"라면서 "그 당시에는 최신곡이었다. 그래서 기억에 많이 남는 곡"이라고 했다.

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이후 멤버들은 무대에 대한 평가를 진행했다. 허경환을 제외한 세 사람이 합격을 주면서 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'은 본선 진출에 성공했다.

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anjee85@sportschosun.com