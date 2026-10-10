엔씨 '리니지 리마스터', 13번째 클래스 '월영사' 추가…신규 영지·특화 서버도 공개

Advertisement

Advertisement

엔씨의 온라인 MMORPG '리니지 리마스터'가 신규 클래스와 영지, 특화 서버를 앞세워 대규모 업데이트를 진행했다.

엔씨는 '리니지 리마스터'에 '황금 사막 아벨라' 업데이트를 적용했다. 이번 업데이트의 핵심은 13번째 클래스 '월영사'와 신규 영지 '아벨라', 같은 이름의 특화 서버다.

월영사는 전용 무기 차크람과 높은 기동성을 앞세운 원거리 암살자형 클래스다. 진입과 회피, 추격, 이탈을 자유롭게 오가며 교전 거리를 조절할 수 있다. 핵심 시스템인 '듀얼 액션'은 하나의 스킬을 메인 스킬과 서브 스킬로 나눠 활용하는 방식이다. 두 차례 위치를 이동하는 '아크 쉬프트'와 함정을 설치한 뒤 원하는 시점에 폭발시키는 '문스네어' 등은 스킬 사용 순서와 타이밍에 따라 전투 양상이 달라진다.

Advertisement

월영사의 배경이 되는 신규 영지 아벨라에는 성장 버프를 얻는 '황혼의 산맥', 생존력을 강화하는 '환영의 숲', 시간제 던전 '오만의 탑 지하수로', 보상 성장형 던전 '타마스 사원' 등이 마련됐다. 각 지역에서 획득한 성석 3종을 모으면 전설 등급 연마서와 신화 마법 연마서 등을 얻을 수 있는 '아벨라의 최고급 보물 주머니'를 제작할 수 있다.

Advertisement

신규 특화 서버 아벨라는 신규·복귀 이용자의 초기 육성 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 99레벨 성장 제한과 일부 시스템 제한을 적용하고 추가 경험치 혜택을 제공해 약 2개월 안에 96레벨에 도달할 수 있도록 지원한다. 이벤트 장비는 '용맹의 메달'을 사용해 영구 장비로 전환할 수 있다.

업데이트 보상도 제공한다. 오는 12월 16일 정기점검 전까지 서버별로 받을 수 있는 '아벨라 에피소드 쿠폰'을 사용하면 60일 동안 엘릭서 경험치(EXP) 총 1000개를 지급하는 '아벨라의 엘릭서 큐브'와 '월영사의 성장 비술서' 제작 재료를 얻는다. 본 서버와 특화 서버에는 '클래스 체인지 코인'을, 신규 특화 서버 아벨라에는 레벨 달성에 따른 엘릭서 완제품 최대 6개 등을 제공한다.

Advertisement

Advertisement

4분기에는 기존 무한대전을 인터서버 콘텐츠로 확장한 '격전의 무한대전'도 추가할 예정이다. 30개 서버가 참여하는 3라운드 타임어택 방식으로 진행되며, 단계별 보상으로 전설 무기와 스킬북 등을 제공한다. 최종 보스를 처치한 서버에는 전용 특별 버프가 주어진다.

이용자 편의와 기존 캐릭터 지원을 위한 조치도 이뤄진다. 90레벨 이상 캐릭터가 월 1회 이용할 수 있는 '캐릭터 선물하기'는 상시 서비스로 전환된다. 역대 최다인 12장의 '시그니처 복구 쿠폰'을 지급하며, 복구 대상에는 완갑을 추가했다. 라이브 케어와 'ALL 클래스 체인지' 이벤트도 진행한다.

이번 업데이트는 신규 클래스와 사냥터뿐 아니라 특화 서버의 성장 지원, 기존 이용자를 위한 복구 혜택까지 함께 다룬 것이 특징이다. 자세한 내용은 '리니지' 공식 홈페이지와 유튜브 채널 '피니지'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com