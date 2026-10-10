남창희, '임신' ♥윤영경 위해 쌀 포대도 번쩍..'예비 아빠' 듬직한 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 남창희가 임신 23주 차 아내 윤영경을 위해 무거운 쌀 포대를 어깨에 메고 나르는 듬직한 모습으로 눈길을 끌었다.

윤영경은 10일 자신의 SNS를 통해 "목표에서 올라온 귀한 쌀과 귀한 참기름 너무 감사합니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 지인에게 선물 받은 쌀과 참기름이 담겼다. 특히 남창희가 무거운 쌀 포대를 어깨에 메고 옮기는 모습이 시선을 사로잡았다. 곧 아빠가 되는 남창희의 듬직한 면모가 엿보이며 훈훈함을 더했다.

Advertisement

앞서 이날 남창희의 소속사에 따르면 윤영경은 현재 임신 23주 차로, 내년 2월 출산을 앞두고 있다. 지난 2월 백년가약을 맺은 두 사람은 결혼 약 8개월 만에 임신 소식을 전하며 많은 이들의 축하를 받았다.

사진=스포츠조선DB/윤영경 SNS

이런 가운데 윤영경의 근황에도 관심이 쏠린다. 윤영경은 최근 약 6년간 근무해 온 서울 동대문구청에서 퇴사하며 공직 생활을 마무리했다. 오랜 직장 생활을 정리한 만큼 당분간 태교와 출산 준비에 집중할 것으로 보인다.

Advertisement

윤영경은 2013년 제83회 전국춘향선발대회에서 선(善)에 선발되며 얼굴을 알렸다. 2014년에는 MBC '무한도전'의 '홍철아 장가가자' 특집에서 가수 겸 배우 아이유를 닮은 청초한 외모로 화제를 모았다. 이후 영화 '국제시장'과 드라마 '화정', '욱씨남정기' 등에 출연하며 배우로 활동하기도 했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com