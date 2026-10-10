신동 맞아? "AI 아닌 진짜 나" 해명까지..'37kg 감량' 몰라보게 달라진 얼굴

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 37kg 감량 후 한층 날렵해진 비주얼을 공개해 화제를 모았다.

10일 신동은 자신의 SNS에 "요즘 AI 사진만 올렸더니 내 얼굴 까먹었을까 봐 진짜 사진 들고 옴"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "도쿄 다녀옴. D&E 포스터에 내 자리가 없길래 앞에 서 봄. 마지막 장이 제일 맛있게 나옴"이라며 최근 근황을 전했다.

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공개된 사진 속 신동은 한층 날렵해진 얼굴과 슬림해진 모습으로 눈길을 끌었다.

특히 신동은 "Not AI this time just the real me(이번에는 AI가 아니라 진짜 나)"라고 덧붙이며 사진이 AI로 만든 이미지가 아닌 실제 모습임을 강조했다.

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그는 "제일 맘에 드는 사진 몇 번인지 남겨줘. 나는 7번"이라며 팬들에게 가장 마음에 드는 사진을 골라달라고 요청하기도 했다.

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앞서 신동은 최고 체중 116kg에서 약 37kg을 감량해 79kg까지 체중을 줄였다고 밝혀 화제를 모았다. 약 5개월에 걸쳐 체중 감량에 성공한 그는 이전과 비교해 한층 날렵해진 모습으로 꾸준히 관심을 받고 있다.

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신동은 과거 비만 치료제 위고비를 사용해 다이어트를 시작했지만, 기대했던 만큼의 변화가 없어 사용을 중단했다고 밝힌 바 있다. 이후 생활 습관을 바꾸는 방식으로 체중 관리를 이어가며 감량에 성공했다고 전했다.

한편 신동은 슈퍼주니어 멤버로 활동하며 가수와 예능인을 오가며 활약하고 있다. 최근에는 SNS를 통해 일상과 다양한 사진을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.