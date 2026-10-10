김호영 측 "학생·부모님께 죄송..." 국악소녀 악플 테러에 '영상 비공개+법적대응' 선언

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김호영 측이 잠실 카페 편에 출연한 일반인 출연자들을 향한 악성 댓글과 인터뷰 영상 무단 유포에 대해 사과하고 법적 대응을 예고했다.

10일 유튜브 채널 '투머치 김호영' 측은 최근 공개한 잠실 카페 편과 관련해 영상에 출연한 학생들을 향한 부적절한 댓글이 이어지고 있다며 공식 입장을 밝혔다.

이날 제작진은 '잠실 카페 인터뷰 영상 무단 유포 및 악성 댓글 관련 안내'라는 제목의 공지를 통해 관련 사안을 알렸다.

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제작진은 공지에서 "당시 국악소녀들은 밝고 쾌활한 모습으로 인터뷰에 응해주었으며, 저희 역시 그 아름다운 모습을 영상에 담았다"며 "그러나 이후 일부 계정에서 해당 영상을 무단으로 유포하고, 영상에 출연한 학생들을 향한 부적절한 댓글이 게시되고 있는 사실을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "이러한 댓글로 인해 상처받았을 학생들과 부모님들께 진심으로 죄송한 마음을 전한다"며 "즐겁고 좋은 추억으로 남아야 할 순간이 누군가에게 상처와 아픔으로 남게 된 상황에 대해 매우 안타깝고 무거운 마음"이라고 전했다.

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학생들을 보호하기 위한 후속 조치도 안내했다. 제작진은 "학생들을 보호하고 추가적인 피해를 방지하기 위해 해당 인터뷰가 포함된 부분을 모두 삭제하는 작업을 진행하고 있다"며 "삭제 작업이 완료될 때까지 해당 영상은 비공개로 전환할 예정"이라고 설명했다.

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무단 유포와 악성 댓글에 대해서는 강경 대응을 예고했다. 제작진은 "본 채널의 영상을 무단으로 유포하거나 출연 학생들을 향해 악의적이고 부적절한 댓글을 작성하는 행위에 대해서는 관련 자료를 확보해 플랫폼 신고 및 필요한 법적 대응을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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또한 영상 무단 게시 계정에는 해당 영상을 즉시 삭제해 달라고 요청했으며, 영상에 작성된 악성 댓글과 부적절한 게시물 역시 삭제해 달라고 당부했다.

제작진은 "영상에 출연한 학생들은 보호받아야 할 소중한 청소년들"이라며 "무분별한 영상 유포와 악성 댓글이 학생들과 가족들에게 얼마나 큰 상처가 될 수 있는지 다시 한번 생각해 주시기를 부탁드린다"고 강조했다.

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끝으로 "학생들의 권리와 명예를 보호하고 추가적인 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하겠다"며 "이번 일로 상처받았을 학생들과 부모님들께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

이하 투머치 김호영 제작진 공식 입장

잠실 카페 인터뷰 영상 무단 유포 및 악성 댓글 관련 안내

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안녕하세요. 잠실 카페 편과 관련하여 안내드립니다.

당시 국악소녀들은 밝고 쾌활한 모습으로 인터뷰에 응해주었으며, 저희 역시 그 아름다운 모습을 영상에 담았습니다. 그러나 이후 일부 계정에서 해당 영상을 무단으로 유포하고, 영상에 출연한 학생들을 향한 부적절한 댓글이 게시되고 있는 사실을 확인했습니다.

이러한 댓글로 인해 상처받았을 학생들과 부모님들께 진심으로 죄송한 마음을 전합니다. 즐겁고 좋은 추억으로 남아야 할 순간이 누군가에게 상처와 아픔으로 남게 된 상황에 대해 매우 안타깝고 무거운 마음입니다.

저희 채널에서는 학생들을 보호하고 추가적인 피해를 방지하기 위해 해당 인터뷰가 포함된 부분을 모두 삭제하는 작업을 진행하고 있으며, 삭제 작업이 완료될 때까지 해당 영상은 비공개로 전환할 예정입니다.

아울러 본 채널의 영상을 무단으로 유포하거나 출연 학생들을 향해 악의적이고 부적절한 댓글을 작성하는 행위에 대해서는 관련 자료를 확보하여 플랫폼 신고 및 필요한 법적 대응을 진행할 예정입니다.

이 글을 확인하신 분들께 강력히 요청드립니다.

- 본 채널의 영상을 무단으로 게시하고 있는 계정에서는 해당 영상을 즉시 삭제해 주십시오.

- 영상에 작성된 악성 댓글과 부적절한 게시물 역시 즉시 삭제해 주십시오.

영상에 출연한 학생들은 보호받아야 할 소중한 청소년들입니다. 무분별한 영상 유포와 악성 댓글이 학생들과 가족들에게 얼마나 큰 상처가 될 수 있는지 다시 한번 생각해 주시기를 부탁드립니다.

저희는 학생들의 권리와 명예를 보호하고 추가적인 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하겠습니다.

다시 한번 이번 일로 상처받았을 학생들과 부모님들께 깊은 사과의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

- 투머치 김호영의 김호영, 제작진 일동 -