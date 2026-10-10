장윤주, 런던 이주 후 전한 속마음…"하루하루 살아내는 것, 그걸로 충분해"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 장윤주가 런던에서의 소소한 일상을 공개하며 담담한 삶의 태도를 전했다.

장윤주는 10일 자신의 SNS를 통해 "어디에 있든 삶은 크게 다르지 않다"라는 글과 함께 런던에서의 일상 모습을 공유했다.

사진 속에는 영국에서 만난 '명예영국인' 백진경과 즐거운 시간을 보내고 있는 장윤주의 모습이 담겨있다. 두 사람은 환한 미소를 지으며 함께한 순간을 즐겼고, 사진만으로도 반가운 만남의 분위기가 전해졌다.

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또한 장윤주는 딸 리사의 모습부터 식당과 도서관에서 직접 촬영한 사진까지 공개하며 런던에서의 평범한 하루를 전했다. 화려한 모델, 배우의 일상보다는 가족과 주변 사람들, 익숙한 공간 속에서 자신만의 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.

장윤주는 "우울한 날엔 몸을 더 움직이고, 생각이 많을 땐 상대방의 이야기에 귀 기울여 주고. 이젠 새로운 것에 크게 들뜨지도, 낯선 것에 쉽게 흔들리지도 않는다"라고 전했다. 이어 "하루하루를 열심히 살아내는 것. 지금은 그걸로 충분해"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편, 장윤주는 지난 2015년 4살 연하의 디자이너 겸 사업가인 정승민 씨와 결혼하여 슬하에 딸 리사 양을 두고 있다.

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장윤주는 지난달 22일 "지난여름, 나는 런던으로 이사 왔다. 모든 것이 다시 시작된다"라면서 영국 이주 소식을 알렸다.

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이후 장윤주는 유튜브 채널을 통해 남편이 오랜 노력 끝에 원하던 런던 대학원 석사 과정에 최종 합격하면서, 학업을 위해 가족 모두가 영국에서 함께 생활하기로 결정했다고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com