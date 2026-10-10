김인석, 2년간 모두에게 숨긴 이혼..."내 동생 꽃길만" 박준형 뭉클한 위로

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김인석이 약 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 공개한 가운데, 동료 연예인들과 팬들의 응원 메시지가 이어지고 있다.

김인석은 지난 9일 자신의 SNS를 통해 이혼 소식을 직접 전했다.

그는 "저는 약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 됐다"라며 "비록 부부로서의 인연은 여기서 마무리하게 되었지만, 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하고 좋은 부모로 함께하겠다"고 밝혔다.

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이어 오랜 시간 이혼 사실을 공개하지 못했던 이유도 설명했다.

김인석은 "그동안 이 이야기를 어떻게 전해야 할지 많이 고민했다. 저 역시 이 현실을 받아들이고 마음을 정리하는 데 시간이 필요했다"며 "그래서 이제야 말씀드리게 됐다"고 털어놨다.

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가까운 사람들에게조차 이혼 소식을 알리지 못했다는 고백도 덧붙였다. 그는 "가까운 지인들에게조차 이 사실을 미리 말씀드리지 못했다"며 "이 글을 통해 처음 소식을 접하게 될 가족과 친지, 가까운 지인분들께 죄송한 마음을 전한다"고 했다.

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구체적인 이혼 사유나 전 배우자와의 관계에 대해서는 별도로 언급하지 않았다. 다만 약 2년 동안 혼자 고민을 이어온 끝에 직접 소식을 전한 그의 고백에 동료 연예인들과 팬들은 따뜻한 응원을 보내고 있다.

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방송인 박수홍의 아내 김다예는 해당 게시물에 "화이팅"이라는 댓글을 남기며 응원했다. 후배 코미디언 홍윤화, 김영희, 허안나 등도 "선배님 늘 응원합니다!"라며 힘을 보탰다.

동료 코미디언 박준형은 "내 동생… 지금부터 쭈욱… 꽃길만"이라는 댓글로 애정을 드러냈다. 윤성호 역시 "앞으로 더 멋진 너의 인생이 펼쳐질 거야~ 고생 많았다!"라며 김인석을 격려했다.

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한편 김인석은 2014년 6세 연하의 안젤라박과 결혼해 두 아들을 뒀다. 안젤라박은 2008년 제52회 미스코리아 선발대회에서 하와이 진을 차지한 바 있다.

앞서 김인석은 2023년 9월 한 유튜브 채널에 출연해 아내 안젤라박과 두 아들이 하와이에 머무는 동안 자신은 한국에서 홀로 생활하며 이른바 '기러기 아빠'로 지냈다고 밝힌 바 있다.