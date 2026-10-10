윤택, '자연인' 말벌 애벌레 볶음에 기겁..."혐오스럽고 위험했다" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 윤택이 '나는 자연인이다' 촬영 중 맛본 말벌 애벌레 볶음의 반전 매력을 공개했다.

10일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 700회가 넘은 MBN 대표 장수 프로그램 '나는 자연인이다'를 이끌고 있는 윤택과 이승윤이 출연했다.

이날 윤택은 충격 음식으로 말벌 애벌레 볶음을 꼽았다. 그는 "너무 혐오스럽고 위험했다"라면서 "말벌집을 땄다. 말벌에 쏘이면 위험하지 않은가"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 "말벌집을 벌리니까 애벌레가 꿈틀거리더라. 굉장히 징그럽다"라면서 "핀셋으로 하나하나 애벌레 채집 후 팬에 들기름 두르고 소금 살짝 뿌리고 볶았다"라고 설명했다.

충격적인 비주얼과 달리 막상 맛을 본 뒤에는 예상 밖의 반응이 나왔다. 윤택은 "심지어 밥에 올려서 싸 먹었다"라면서 "딱 먹자마자 '이야, 이렇게 맛있다고?'하면서 숟가락으로 퍼먹었다"라고 밝혔다.

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윤택은 "번데기 100배 맛"이라면서 "먹으면서 '왜 수라상에 안 올라갔을까' 생각이 날 정도로 맛있었다"라고 전했다. 이승윤은 "나도 먹어봤다. 산에서는 많이 먹는데, 너무 맛있다"라면서 "집으로 가져왔다"라고 전했다.

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반면 이승윤은 보기엔 괜찮았는데 먹기 힘들었던 요리로 꿀 국수를 꼽았다. 그는 "자연인분이 특별한 거 해주신다고 하셨다"라면서 "국수를 해주셨는데 그냥 주기가 미안하셨는지 꿀을 넣어주셨다"라고 말했다.

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문제는 꿀의 양이었다. 이승윤은 "내 국수에 꿀을 넣다가 너무 많이 들어갔다"라면서 "먹었는데 머리가 너무 아프더라. 너무 달았다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 "자연인이 내 거 드셔보시더니 '내가 미안하다'라고 사과를 하셨다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com