정보석, 뻥 뚫린 성북동뷰 '으리으리 3층집' 자랑..."롯데타워도 보여" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정보석이 성북동에 위치한 집과 여유로운 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 '월간 살림남'의 첫 번째 주인공으로 배우 정보석이 등장했다.

이날 공개된 정보석의 아침은 깔끔함 그 자체였다. 화창한 아침, 잠에서 깨어난 그는 일어나자마자 이불을 정리하며 부지런하게 하루를 시작했다.

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정보석의 집도 시선을 사로잡았다. 3층 규모의 주택에는 널찍한 거실과 깔끔하게 정돈된 주방, 아늑한 분위기의 서재 등이 마련돼 있었다.

특히 침실 옆문을 통해 나가면 성북동의 풍경이 한눈에 들어오는 테라스가 펼쳐졌다.

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탁 트인 전망 너머로 롯데월드타워까지 보이는 풍경은 감탄을 자아냈다. 정보석은 이곳에서 아름다운 전망을 바라보며 하루를 시작한다고 밝혔다.

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그는 "요즘 같은 때는 테이블을 놓고 식사하기도 한다"고 설명하며 테라스에서 누리는 일상의 여유를 전했다.

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가족을 향한 애정도 드러냈다. 아들만 둘을 둔 정보석은 과거 딸이 있었으면 좋겠다고 생각했던 마음을 털어놓으며 손녀들을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

그는 손녀들을 생각하는 것만으로도 행복한 듯 미소를 지으며 가족과 함께하는 기쁨을 전했다.

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성북동 3층 주택에서 시작하는 여유로운 아침부터 손녀들을 향한 따뜻한 사랑까지. 정보석의 소탈하면서도 행복한 일상이 시청자들의 관심을 모았다.