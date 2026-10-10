윤택, 파마머리 때문에 결혼 못할 뻔…"장인어른, 튀니까 싫어하셨다" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 윤택이 트레이드 마크인 파마머리 때문에 결혼을 반대당했던 사연을 공개했다.

10일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 700회가 넘은 MBN 대표 장수 프로그램 '나는 자연인이다'를 이끌고 있는 윤택과 이승윤이 출연했다.

이날 윤택은 특유의 파마머리 때문에 결혼 과정에서 반대에 부딪혔던 일화를 털어놨다.

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윤택은 "파라 머리 때문에 장인어른께서 반대하셨다"라면서 "근데 여자 집들은 결혼한다고 하면 한 번씩은 반대하는 것 같다"라고 말했다.

이에 문세윤은 "아니다. 나는 찬성했다"라고 했고, 조째즈도 "나도 찬성했다"라고 거들었다. 그러자 윤택은 "난 반대했다. 가족들이 다 반대했다"라고 솔직하게 털어놨다. 윤택은 가족들이 결혼을 반대했던 이유에 대해 "머리 포함해서 너무 튀니까 싫어했던 것 같다"라면서 "한 때 되게 서운하기도 했는데 그럴 수도 있겠다 싶었다"라고 덧붙였다.

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이후 결혼식에서도 파마머리를 고수했던 윤택의 개성 가득한 웨딩 사진이 공개돼 눈길을 끌었다.

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윤택은 "원래는 생머리다"라면서 "한 달, 한 달 반 주기로 파마를 한다"라고 말했다. 이어 오히려 낯선 생머리 윤택 시절의 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com