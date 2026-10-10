'66세' 정보석, 알고보니 화장품 CEO..은지원 요청에 '신제품 개발'까지 예고 (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정보석이 66세에 화장품 회사 CEO로 변신한 근황을 공개했다.

지난 10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 화장품 사업에 도전한 정보석의 일상이 공개됐다.

이날 정보석은 집 1층에 마련된 화장품 회사 사무실을 소개했다. 배우에서 화장품 CEO로 변신한 그는 사업을 시작하게 된 이유도 밝혔다.

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정보석은 "아침마다 많은 화장품을 바르기 힘들지 않냐. 그래서 제가 실제로 화장품을 개발했다"고 설명했다. 여러 제품을 일일이 사용하는 번거로움을 줄이기 위해 직접 제품 개발에 나섰다는 것.

이후 회사의 핵심 직원인 디자인팀 팀장 신초롱이 등장했다. 입사한 지 3개월 된 신 팀장은 디자인 업무뿐 아니라 주문 확인부터 택배 발송, SNS 홍보, 스마트스토어 관리까지 도맡아 하고 있었다.

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회사의 직원은 CEO인 정보석과 신 팀장, 단 두 명뿐이었다. 신 팀장은 디자인 업무를 넘어 회사 운영에 필요한 다양한 일을 혼자 처리하며 그야말로 '일당백' 역할을 하고 있었다.

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정보석은 이런 팀장을 두고 "여기는 정말 핵심 멤버들인 거다"라고 말했다. 하지만 정작 신 팀장의 표정에는 씁쓸함이 묻어나 웃음을 자아냈다.

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본격적인 업무가 시작되자 정보석은 곧바로 추가 업무를 지시했다. 그는 "지금 제가 신제품 개발 중"이라며 새로운 제품을 준비하고 있다고 밝혔다.

이를 들은 은지원은 "화장이 되면서 화장품이 되는 건 없냐"고 재치 있는 질문을 던졌다. 화장과 스킨케어를 동시에 해결할 수 있는 제품이 있느냐는 취지의 질문이었다.

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정보석은 "지금 만들까 고민하고 있다. 제가 개발하면 알려드리겠다"고 답해 향후 선보일 신제품에 대한 기대를 높였다.

한편 정보석은 1998년 중앙대학교 연극영화과 후배인 4세 연하의 아내와 결혼해 두 아들을 두고 있다.