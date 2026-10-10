정보석, 저화질 뚫고 나오는 '잘생긴 조각 미남'...'한국의 장국영' 미모 공개 (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정보석이 과거 사진으로 변함없는 조각 미모를 입증했다.

지난 10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 '월간 살림남'의 첫 번째 주인공으로 배우 정보석이 출연했다.

정보석은 강렬한 악역부터 코믹 연기까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 오랜 시간 사랑받아 온 배우다.

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이날 방송에서는 그의 연기 인생과 함께 젊은 시절 외모에 관한 이야기도 공개됐다.

먼저 은지원은 정보석의 외모를 극찬했다. 그는 "홍콩에 장국영이 있다면 대한민국에는 정보석이 있다"고 할 정도였다며 과거부터 남다른 미모로 유명했던 그를 언급했다.

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배우 이요원 역시 정보석을 향한 감탄을 아끼지 않았다. 그는 "어렸을 때부터 작품을 보면서 선배님을 보고 '조각 같다'고 생각했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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하지만 정작 정보석의 생각은 달랐다. 그는 "저는 사실 제가 잘생겼다고 생각해 본 적이 없다"고 털어놨다.

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이어 젊은 시절 선호되던 미남상과 자신의 외모가 달랐다고 설명했다. 정보석은 "제가 젊었을 때는 남성적이고 짙은 이미지가 미남이었다"며 "저 같은 스타일은 여리여리해서 뭔가 조금 모자란 듯한 느낌이었다"고 회상했다.

심지어 집에서 불리던 별명도 공개했다. 정보석은 "저희 집에서 제 별명이 '못난이'였다"고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다.

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이후 공개된 정보석의 과거 사진은 반전 그 자체였다. 화질이 선명하지 않은 사진에서도 또렷한 이목구비와 돋보이는 외모가 시선을 사로잡았다.