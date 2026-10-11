"출산 유난 떨지마" 이혜정, 극심 진통 속 ♥의사 남편 막말에 분노 ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자]요리 연구가 이혜정이 출산 당시 고통을 호소하자 산부인과 전문의인 남편 고민환이 "유난 떨지 마"라고 했다며 서운함을 드러냈다.

10일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 요리 연구가 이혜정이 아이 출산 당시 산부인과 의사 남편에 서운했던 일을 털어놨다.

이날 이혜정은 환자들에게 친절하다가 소문난 산부인과 전문의 남편에 대해 "나한테도 그렇겠구나 했었다"라면서 운을 뗐다.

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그는 "임신했을 때 하혈 증상이 있어서 남편한테 이야기했더니 '움직이지마'라고 퉁명스럽게 말하더라"면서 생각과 달리 퉁명한 남편의 태도에 당황했던 당시를 떠올렸다.

이어 "남편보다 역시 산부인과 전문의였던 시아버지가 훨씬 친절했다. 출산 때도 아버지가 데려다주셨다"라며 "남편은 내가 왔는데 자꾸 없어지더라"라고 말했다.

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이혜정은 "처음에는 진통이 안 왔다"라면서 "나보고 '유난 떨지마'라고 하더라"고 말해 놀라움을 안겼다. 그는 "통증에 소리 지르는 산모들을 많이 보지 않았나. 후배들 있는데 내가 소리 지르고 그럴까 봐 걱정했던 거다. '고민환 선생 마누라가 극성 맞다'라고 소문날까 봐 불안했던 거다"라고 했다.

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12시 정오에 아이를 출산했다는 이혜정은 "오전 11시쯤 되니까 남편이 갑자기 '나 밥 먹고 오겠다'라면서 나가버렸다"며 "11시 30분쯤 이를 쑤시고 오더니 '어? 머리 보인다' 하더라"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

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아기 머리가 보이자 본격적인 출산이 진행됐다. 그는 "남편이 자기 자식이니까 진공흡입기인 베큠을 사용하지 않더라. 나는 고통이 심한데, 손으로 돌려 출산을 진행하더라. '너무 한 거 아니냐'라는 생각이 들었다"라면서 큰 고통에도 자신을 1순위로 안 챙기는 남편에게 서운함을 토로했다.

힘겹게 아들을 출산한 뒤에도 기대했던 따뜻한 말은 돌아오지 않았다. 이혜정은 남편이 "오, 아들 낳았네. 제법이네"라고 말했다고 전했다.

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반면 곁에서 따뜻하게 위로해 준 사람은 시아버지였다. 이혜정은 "시아버지가 '잘했다'면서 머리를 쓰다듬어 주셨는데, 남편은 다른 환자 보더라"라고 했다. 이어 "일반 산모들은 남편이 곁에서 케어를 해주는데 나는 시아버님이 위로를 해주셨다"라면서 "근데 시어머니가 시아버지의 모습을 보고 '자기 아들 낳을 때도 저렇게 좀 해보지'라고 하시더라"고 전해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com