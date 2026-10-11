'김소영♥' 오상진, 생후 5개월 아들에게 맞았다..."오수월에서 오수난 됐다" (띵그리TV)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 오상진·김소영 부부가 생후 5개월 아들의 달라진 육아 난이도에 진땀을 뺐다.

지난 11일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 오상진·김소영 부부가 생후 5개월 아들 수호를 돌보는 일상이 공개됐다.

이날 김소영은 자신을 바라보며 환하게 웃는 아들 수호를 보며 "사실 이때까지만 해도 '오수월'인 줄 알았는데 말이죠"라고 말했다.

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'오수월'은 육아 난이도가 '수월하다'는 의미를 담은 애칭이다. 실제로 수호는 평소 시끄러운 카페에서도 곤히 잠들 정도로 순한 아기였다고 한다.

하지만 이날 외출에 나서자 상황이 달라졌다. 잠을 자지 않고 하루 종일 보채면서 엄마 아빠를 당황하게 한 것.

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김소영은 "수호가 오늘 고난이도다. 잠도 안 자고 하루 종일 낮잠을 안 자고 있다"고 토로했다.

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아빠 오상진의 품에 안긴 수호는 아빠를 손으로 퍽퍽 때리기까지 했다. 오상진은 "오수월이었는데 '오수난'이 됐어"라며 아들의 달라진 모습에 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "자꾸 나를 이렇게 때려. 아빠를 왜 이렇게 때려"라면서도 연신 웃음을 감추지 못했다.

수호의 행동에 김소영은 "아빠에게 파워를 보여주는 아들의 모습"이라고 표현했다. 오상진 역시 "벌써부터 권투하냐"고 농담을 건네며 아들과의 시간을 유쾌하게 보냈다.

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육아의 고비는 식당에서도 이어졌다. 수호가 계속 울음을 터뜨리자 오상진은 아기띠를 멘 채 식당 밖으로 나가 아들을 달랬다. 이를 지켜보던 김소영은 "수호가 너무 울어서 아빠가 밖에 서 있다. 아빠 힘들겠다. 어떡해"라며 밥도 먹지 못한 남편을 걱정했다.

한동안 아들을 달래느라 애를 먹었던 오상진. 다행히 수호는 아빠의 고생 덕분인지 잠을 푹 자고 일어난 뒤 다시 컨디션을 회복한 듯 환한 미소를 지었다.

순한 아기인 줄 알았던 수호의 예상 밖 육아 난이도에 오상진·김소영 부부의 현실 육아가 웃음과 공감을 자아냈다.

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한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 두 사람은 2019년 딸을 얻었으며, 지난 4월 아들을 품에 안아 두 아이의 부모가 됐다.