박명수, 무속인 '새 방송 예언'에 소름..."그게 보여요? 10분 전에 전화 왔다" (하와수)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박명수가 무속인의 놀라운 점괘에 깜짝 놀랐다. 특히 새로운 콘셉트의 방송이 들어올 것이라는 예언에 이어 실제로 촬영 직전 기획사 제안을 받았다는 사실까지 공개해 눈길을 끌었다.

지난 10일 유튜브 채널 '하와수'에서는 박명수와 정준하가 MZ 무속인 노슬비를 만나 앞으로의 운세를 물었다.

박명수는 "번호 하나 달라. 디테일한 거 물어보게"라며 노슬비의 점괘에 관심을 보였다.

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이어 노슬비가 박명수에게 "행복하냐"고 묻자, 박명수는 "행복하지 않다. 어떻게 아셨냐""며 놀란 반응을 보였다.

그러면서 "이거 방송 내면 죽여버릴 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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점괘가 이어지자 박명수는 평소 마음속에 품고 있던 고민까지 꺼냈다. 그는 "선생님, 저 진짜 개인적으로 궁금한데 저 1인자 될 수 있나요? 안 되면 포기할게요. 안 되면 안 된다고 얘기해주세요. 자포자기하게"라고 진지하게 물었다.

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이에 노슬비는 "되기는 하는데 그래도 행복하지가 않은 게 문제다"라며 "오히려 약한 모습들을 보여주면 사람들이 1인자가 될 수 있게 안아줄 거다"라고 답했다.

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또 "운들이 그렇게 보인다. 새로운 콘셉트의 방송이 또 보여진다"고 덧붙였다.

박명수는 이 말을 듣자 깜짝 놀랐다. 그는 "그게 보여요? 그렇지 않아도 올라오기 전에 전화 왔다"며 실제로 촬영 전 새로운 제안을 받았다고 밝혔다.

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이어 "선생님 만나기 10분 전에 전화가 왔다. 하고 싶은 기획서 제안이"라고 설명하며 놀라움을 드러냈다. 새로운 방송에 대한 이야기를 들은 지 불과 10분 전 관련 제안을 받았다는 것이다.

흥미가 넘치는 대화에 박명수는 "나 여기 계속 있을래요. 선생님이 재밌게 해준다. 저랑 콤비 하실래요? 호감이시다"라며 마지막까지 흥미롭게 점괘를 들었다.

한편 박명수와 정준하는 유튜브 채널 '하와수'를 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.