정보석 잘생긴 둘째 子, 정체 알고보니...머슬마니아 세계 3위에 제빵소 사장까지

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정보석이 훤칠한 비주얼과 남다른 이력을 자랑하는 둘째 아들을 공개했다.

지난 10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 화장품 CEO로 변신한 정보석의 일상이 공개됐다.

이날 화장품 신제품 회의를 마친 정보석은 아내와 함께 둘째 아들 정우주가 운영하는 제빵소를 찾았다. 가게에 들어서자 정보석의 얼굴이 큼지막하게 담긴 간판과 곳곳에 자리한 사진들이 눈길을 끌었다.

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그곳에는 아버지를 쏙 빼닮은 훤칠한 체격의 아들도 있었다. 잘생긴 외모에 큰 키, 운동선수 같은 피지컬에 은지원은 "너무 멋있다"라 했고 이요원 역시 입을 모아 감탄을 연발했다.

정보석은 아들의 탄탄한 몸매를 보며 "운동선수 했다. 근육 자랑하는 거"라고 농담을 건네 웃음을 안겼다. 실제로 정우주는 머슬마니아 세계 대회에서 3위를 차지한 이력의 소유자였다.

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아버지를 닮은 외모뿐 아니라 사업가 기질도 물려받았다. 정우주는 제빵소를 3년째 운영하며 자신만의 사업을 이어가고 있었다.

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정보석은 아들의 가게를 찾을 때마다 남다른 꼼꼼함을 발휘한다고 한다. 정우주는 "아버지가 가게에 오시면 루틴이 있다. 까다로운 고객님 입장에서 많이 봐주신다"며 "식품위생감시원보다 까다롭게 보신다"고 털어놨다.

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아버지의 이름을 활용한 메뉴를 두고도 부자간의 유쾌한 대화가 오갔다. 정보석은 자신의 이름이 들어간 메뉴를 보며 "아빠 이름 저렇게 막 쓰면 로열티 주냐"고 농담해 웃음을 자아냈다.

아들의 가게에서 계산까지 직접 한 정보석은 "대신 아들도 제 화장품 사서 쓴다"고 덧붙이며 훈훈한 부자 케미를 선보였다.

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한편 정보석은 1998년 중앙대학교 연극영화과 후배인 4세 연하의 아내와 결혼해 두 아들을 두고 있다.[스포츠조선 김수현기자] 배우 정보석이 훤칠한 비주얼과 남다른 이력을 자랑하는 둘째 아들을 공개했다.

지난 10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 화장품 CEO로 변신한 정보석의 일상이 공개됐다.

이날 화장품 신제품 회의를 마친 정보석은 아내와 함께 둘째 아들 정우주가 운영하는 제빵소를 찾았다. 가게에 들어서자 정보석의 얼굴이 큼지막하게 담긴 간판과 곳곳에 자리한 사진들이 눈길을 끌었다.

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그곳에는 아버지를 쏙 빼닮은 훤칠한 체격의 아들도 있었다.

정보석은 아들의 탄탄한 몸매를 보며 "운동선수 했다. 근육 자랑하는 거"라고 농담을 건네 웃음을 안겼다. 실제로 정우주는 머슬마니아 세계 대회에서 3위를 차지한 이력의 소유자였다.

아버지를 닮은 외모뿐 아니라 사업가 기질도 물려받았다. 정우주는 제빵소를 3년째 운영하며 자신만의 사업을 이어가고 있었다.

정보석은 아들의 가게를 찾을 때마다 남다른 꼼꼼함을 발휘한다고 한다. 정우주는 "아버지가 가게에 오시면 루틴이 있다. 까다로운 고객님 입장에서 많이 봐주신다"며 "식품위생감시원보다 까다롭게 보신다"고 털어놨다.

아버지의 이름을 활용한 메뉴를 두고도 부자간의 유쾌한 대화가 오갔다. 정보석은 자신의 이름이 들어간 메뉴를 보며 "아빠 이름 저렇게 막 쓰면 로열티 주냐"고 농담해 웃음을 자아냈다.

아들의 가게에서 계산까지 직접 한 정보석은 "대신 아들도 제 화장품 사서 쓴다"고 덧붙이며 훈훈한 부자 케미를 선보였다.

한편 정보석은 1998년 중앙대학교 연극영화과 후배인 4세 연하의 아내와 결혼해 두 아들을 두고 있다.