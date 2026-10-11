양치승, 사기 피해로 빚만 20억…"헬멧 안에서 미친듯이 울어" ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자]트레이너 양치승이 헬스장 폐업 사태 등으로 인해 빚이 20억 원을 넘었다고 털어놓으며 안타까움을 안겼다.

10일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들2' 말미에는 양치승이 출연하는 예고편이 공개됐다.

영상 속 박서진, 효정 남매는 개업 축하 화분을 들고 양치승의 빵 가게를 찾았다.

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그러나 가게에는 손님이 없는 상황. 양치승은 한숨을 내쉬었고, 이를 지켜보던 남매는 직접 손님을 모으기 위해 발 벗고 나섰다. 박효정은 "빵 시식하셔라"라며 빵을 들고 거리로 나섰고, 박서진 역시 가게 앞에서 "빵 하나만 사달라"고 외치며 홍보에 힘을 보탰다.

이후 남매의 노력이 빛을 발했다. 양치승은 "주문이 30개 정도 들어왔다"고 전하며 환하게 웃었다.

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양치승은 누구보다 열심히 일하는 이유도 털어놨다. 그는 "빚이 20억이 넘는다"라고 고백해 놀라움을 안겼다. 이어 "헬멧 안에서 미친 듯이 울었다. 우리 가족들이 너무 힘들어하더라"고 밝혀 그동안 감당해 온 심적 고통을 드러냈다.

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앞서 양치승은 지난 7일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 헬스장 폐업 사태 이후 자신이 처한 현실을 솔직하게 털어놨다.

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당시 그는 큰 피해를 입었지만 "신용불량자는 아니다. 집도 있다"며 전 재산을 모두 잃은 것은 아니라고 설명했다. 다만 오랫동안 운영해온 사업 기반을 잃으면서 다시 시작할 수 있는 토대가 사라진 상황이라고 밝혔다.

헬스장이 입점했던 건물의 기부채납 문제도 설명했다. 양치승은 계약 과정에서 관련 내용을 제대로 안내받지 못했다고 주장하며, 보증금과 시설 투자비, 회원 환불금, 변호사비, 약 3년간 제대로 영업하지 못한 기간까지 따져보니 손실 규모가 "거의 20억 가까이 되더라"고 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com