"하반신 불구 된 줄" 은지원, 낙상사고로 다리 굳었던 순간 회상 ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 은지원이 낙상 사고로 다리가 움직이지 않았던 아찔한 순간을 떠올리며 당시의 충격을 털어놨다.

10일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들2'에서는 '41년 차' 배우 정보석이 '살림남'을 통해 화장품 회사 CEO로 변신한 반전 일상을 공개했다.

이날 정보석은 오전 7시 잠에서 깬 뒤 침대 위에서 스트레칭을 했다. 그는 스트레칭을 하는 이유에 대해 "갑자기 일어나서 내려오다가 낙상하는 경우가 있다"라고 설명하며 부상 방지를 위한 평소 건강 관리의 중요성을 강조했다.

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이를 듣던 은지원은 자신 역시 낙상을 경험한 적이 있다고 밝혔다. 그는 "난 낙상했다"라며 당시의 아찔했던 순간을 떠올렸다.

은지원은 "한쪽 다리가 안 움직여서 '나 하반신 불구 됐다 보다'라면서 생각이 들었다"라고 털어놨다. 낙상 후 갑작스럽게 다리가 움직이지 않자 심각한 상황을 걱정할 만큼 큰 충격을 받았다는 것. 이어 그는 "병원에서 스테로이드 주사 7방 정도 맞았다"라며 낙상 이후 겪었던 증상과 치료 과정을 전하며 당시의 심각했던 상황을 짐작하게 했다.

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한편, 은지원은 2010년 결혼 후 2012년 이혼했으며, 지난해 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼 소식을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com