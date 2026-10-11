이동국 딸 설아, 14세에 美 유학 중 향수병 극복한 반전 비결.."불닭만 있으면 행복"

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[스포츠조선 정안지 기자]전 축구선수 이동국의 셋째 딸 설아 양이 미국에서 불닭볶음면 먹방을 선보이며 행복한 근황을 전했다.

이수진 씨는 11일 자신의 SNS를 통해 "불닭만 있으면 세상 행복한 설아의 미국 생활"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 불닭볶음면 먹방을 선보이고 있는 설아 양의 모습이 담겨있다. 너무 맛있다는 듯 박수를 치고 감탄하는 표정을 지으며 먹방 중인 설아 양의 모습이 귀여움 가득하다.

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엄마는 "불닭 덕분에 버티는 미국 생활. 불닭이 그렇게 맛있나. 미국산은 뭐가 다르다고 열심히 설명해도 난 한국산도 안 먹어봐서 모름"이라며 "참 맛있게도 잘 먹는 설아"라면서 딸 먹방을 지켜보며 웃었다. 이어 "향수병 날려주는 불닭볶음면"이라고 덧붙였다.

또한 엄마는 족발 먹방 중인 설아 양과 수아 양의 모습도 공개, 맛있게 먹는 아이들의 모습에 흐뭇한 미소를 지었다.

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앞서 지난 3일 이수진 씨는 "미국이 좋다고 덜컥 중학교에 입학해버린 사춘기 올랑말랑 딸"이라면서 설아 양이 미국 중학교 입학 소식을 전한 바 있다.

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이어 "나는 한국 왔다 갔다 정신없는데 본인은 이모 집에서 그토록 원했던 강아지랑 아주 호강하는 중"이라고 전했다.

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이수진 씨는 다음날에는 "미국 온 지 한 달째. 미국이 그렇게 좋다더니 갑자기 심심하다고 한국 가고 싶다는 설아, 수아"라면서 설아뿐만 아니라 수아 양도 함께 미국으로 향했음을 전했다. 이어 "그치, 한국이 재밌긴 하지. 벌써 슬슬 향수병인가"라며 두 딸의 미국 유학 일상 모습을 공개했다.

한편, 이동국과 이수진 부부는 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들은 과거 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com