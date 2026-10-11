윤보미, ♥라도와 신혼집 최초 공개…넓은 드레스룸서 옷 정리 "피곤해서 현타와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에이핑크 윤보미가 신혼집 옷 정리를 소개했다.

10일 윤보미의 유튜브 채널에서는 'NEW드레스룸 최초공개 환절기 옷 정정리를 이렇게 한다고?ㅋㅋㅋ(ft. 손쉬운 정리 꿀템)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤보미는 "(가을이) 사계절 중에 제일 좋아하는 날씨이기도 한데 피곤하기도 하다. 옷 정리를 해야 한다. 가끔 피곤해서 현타 온다. 같이 하자"고 신혼집에서 카메라를 킨 이유를 밝혔다.

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윤보미는 "자취도 엄청 오래 전부터 해왔기 때문에 지금은 자취가 아니긴 하지만 자기 전에 정리 유튜브를 항상 본다. 근데 생활 패턴에 맞는 정리법이 있다는 걸 깨달았다"며 자신만의 정리법을 소개하기로 했다.

널찍한 드레스룸을 공개한 윤보미는 "저는 옷을 다 걸어놓는다. 옛날에 개놓기도 했는데 안 입고 흰옷 같은 건 누래지더라. 옷 정리 철학은 옷은 보이는 곳에 널어놔야 한다"고 밝혔다.

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특히 윤보미는 "정리 유튜브에서 가장 많이 나오는 얘기가 비워야 한다는 거다. 내가 2~3년 동안 안 입을 옷들을 버려야 하는데 그게 너무 어렵다. 그래서 기간을 늘린다. 10년 안에 안 입을 옷, 20년 안에 안 입을 옷을 버린다"고 밝혔다.

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옷 정리 중 제작진은 향수에 관심을 보였다. 수많은 향수에 윤보미는 "이거 다 제 것이 아니다. 저는 향수를 그렇게 많이 사용하지 않는다"며 라도의 것임을 밝혔다.

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한편, 윤보미는 프로듀서 라도와 지난 5월 결혼식을 올리며 9년 열애 결실을 맺었다.

wjlee@sportschosun.com