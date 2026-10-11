"♥나나 열애 문제 아냐"…20년 팬덤 등돌린 탑, 무성의 사과[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑이 뒤늦게 머리를 숙였다. 그러나 성의 없는 사과로 팬들의 마음을 되돌릴 수 있을지는 미지수다.

소속사 탑스팟픽쳐스는 10일 "기다려주신 팬 여러분께 활동 소식과 소통이 충분히 닿지 못한 점, 그로 인해 서운함과 아쉬움을 드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 보내주시는 의견을 보다 가까이에서 듣고 아티스트 활동과 운영 전반에 적극 반영하겠다. 팬 여러분과의 소통 방식을 다시 살펴보고 개선 방안이 마련되는 대로 공식 채널을 통해 안내드리겠다"고 약속했다.

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탑의 가장 오래된 팬사이트인 최승현 닷컴은 이날 사이트 폐쇄를 선언했다. 운영진은 "탑과 탑스팟픽쳐스는 팬 서포트는 받으면서도 공식 문의 채널이나 커뮤니티, 이메일 등 기본적인 소통 창구조차 마련하지 않았다. 필요할 때면 게시물의 삭제와 수정을 요구하고 선물과 응원은 받으면서 그에 따른 안내와 조율은 팬들에게 맡겨놨다"고 토로했다.

또 "팬들에게 먼저 무대를 보여주겠다던 말과 달리 (탑은) 앨범 발매 후 5개월이 지나도록 무대에 서지 않았고 소통과 콘텐츠도 부족했다. 많은 팬들은 유튜브 촬영 전부터 두 사람(탑과 나나)의 연애를 알고 있었지만 아티스트 사생활이기에 언급하지 않았다. 그런데 이제 와서 우리의 실망과 전시 취소를 연애에 화가 난 팬들의 행동으로 단정하는 것을 받아들이기 어렵다"고 말했다.

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갈등에 불을 붙인 건 전시 취소건이었다. 운영진에 따르면 전시 예산은 약 900만원으로 입장객 300명의 입장료 750만원을 제외한 금액은 운영자 두 명이 부담할 계획이었다. 그러나 첫 주 신청자는 약 20명에 그쳤고 열애설 보도와 함께 예약 취소가 이어지며 부담액을 더는 감당할 수 없어 전시를 취소했다.

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운영진은 "개인이 감당할 수 없는 일이라 여러 경로로 연락해도 답을 받지 못했고 소속사의 마지막 연락도 문제의 본질보다 공지에 예매율을 기재했다는 사실에만 집중했다. 여전히 저희가 긁어부스럼을 만들었다고 여기는 듯 했다"며 "탑은 이번 앨범을 팬들을 위해 만들었다고 하지만 그의 행보와 활동, 그 방향이 결국 그 자신만을 위한 것이고 팬들은 그 안에서 밀려나 있다고 느낀 나날들이었다. 그런 그라도 변함없이 지지하고 싶었지만 그가 그리고 싶은 그림이 있다면 그것을 이루기 위해 누구보다 스스로 노력했어야 한다. 팬들의 사랑에 보답하겠다던 다짐을 기억한다. 그 말을 믿었던 우리에게 돌아온 건 보답이 아닌 원망이었다"고 지적했다.

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최승현닷컴은 2006년 8월 24일부터 운영되어 온 팬사이트다. 운영진은 31일부터 11월 1일까지 탑의 첫 솔로 정규 앨범 '다중관점'에서 영감을 받아 기획한 전시회를 개최할 예정이었다. 그러나 2일 탑과 애프터스쿨 출신 나나가 열애 사실을 공식인정한 뒤 티켓 취소가 이어지며 전시회는 취소됐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com