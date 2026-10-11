김호영, 국악소녀 악플러 참교육 "영상 비공개 전환, 법적대응"

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[스포츠조선 백지은 기자] 뮤지컬 배우 김호영 측이 악플러 참교육을 선언했다.

10일 유튜브 채널 '투머치 김호영' 제작진은 '잠실 카페 인터뷰 영상 무단 유포 및 악성 댓글 관련 안내'라는 제목의 공지문을 게재했다.

제작진은 "국악소녀들을 밝고 쾌활한 모습으로 인터뷰에 응해줬다. 그러나 일부 계정에서 해당 영상을 무단 유포하고 영상에 출연한 학생들을 향한 부적절한 댓글이 게시되고 있는 사실을 확인했다"고 밝혔다.

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이어 "이러한 댓글로 상처받았을 학생들과 부모님들께 진심으로 죄송하다. 학생들을 보호하고 추가적인 피해를 방지하기 위해 해당 인터뷰 장면을 모두 삭제하는 작업을 진행하고 있다. 작업이 완료될 때까지 해당 영상은 비공개 전환할 예정"이라며 "영상을 무단 유표하거나 학생들을 향해 악의적이고 부적절한 댓글을 작성하는 행위에 대해 법적대응을 진행할 예정"이라고 강조했다.

김호영은 최근 잠실에 있는 신상 카페에 방문해 국악중학교 학생들과 대화를 나눴다. 학생들은 거문고 해금 아쟁 등을 전공하며 최소 3시간 이상 연습하고 있다는 고충을 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com