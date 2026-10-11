비자 소송 이긴 유승준, 한국어 잊어버렸나…맞춤법 오류 "24년 새월"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 유승준이 맞춤법을 틀렸다.

유승준은 9일 자신의 계정에 장문의 글을 남겼다.

"어떤 분들은 제가 예전의 인기와 영광을 잊지 못해 과거에 묶여 살고 있다고 말합니다. 정말 그럴까요?"라고 운을 뗀 유승준은 "벌써 24년이 흘렀습니다. 그런데도 여전히 저를 기억하고, 기다리고, 응원해 주는 분들이 계십니다. 제가 무엇이라고 이렇게 오랫동안 사랑해 주시는지…. 그 마음을 생각하면 감사해서, 미안해서 눈물이 납니다. 아무것도 바라지 않고 묵묵히 곁을 지켜 주신 여러분 덕분에 저는 지금도 힘을 냅니다"라고 밝혔다.

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그는 "제가 아직도 여러분을 잊지 못하는 이유는 여러분을 사랑하고, 다시 만나고 싶기 때문입니다. 함께했던 시간은 짧았지만, 그 시간을 되돌릴 수 없다고 해서 그 추억마저 지우고 싶지는 않습니다. 여러분 앞에서 감사하다고, 마음 아프게 해 드려 죄송하다고 직접 말씀드리고 싶었습니다"라고 말했다.

이어 "젊었을 때는 예전의 인기와 영광을 되찾고 싶은 마음도 있었습니다. 왜 그런 욕심이 없었겠습니까. 하지만 시간이 흐르면서 제가 소중히 여기는 것도, 여러분을 다시 만나고 싶은 이유도 달라졌습니다. 한때 저는 모든 것을 잃었다고 생각했습니다. 하지만 고난과 아픔 속에서, 그때는 미처 알지 못했던 소중한 것들을 얻었습니다. 제 곁을 지켜 준 가족, 변함없는 사랑, 그리고 다시 하루를 살아갈 희망입니다. 오늘 제가 살아 있고, 여전히 노력할 수 있다는 사실에 감사합니다"라고 털어놨다.

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유승준은 "언제가 될지, 어떤 모습일지는 모르겠습니다. 그래도 언젠가 여러분을 다시 만날 날을 기대합니다. 그날에는 부족한 제 모습 그대로 여러분 앞에 서서, 오래 품어 온 감사와 사랑을 전하겠습니다"라고 약속했다.

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그런데 절절한 심경 고백에 옥에 티가 있었다. 바로 맞춤법이었다. 유승준은 "24년이라는 새월도 이렇게 지나갑니다"라고 했다. '세월'을 '새월'로 잘못 기재한 것이다.

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한편 유승준은 1997년 데뷔, '가위' '나나나' '열정' 등의 히트곡을 발표하며 큰 인기를 끌었다. 그러나 2022년 공익근무요원 입대를 앞두고 해외 공연을 하고 돌아오겠다며 출국, 대한민국 국적을 포기하고 미국 시민권을 취득해 입국금지대상이 됐다. 유승준은 2015년부터 로스앤젤레스 총영사관을 상대로 사증발급거부 취소소송을 제기해왔다. 유승준은 대법원까지 거쳐 두 차례나 최종 승소 판결을 받았고, 지난 2일에는 세 번째 사증발급거부 취소소송 항소심에서 승소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com