에이티즈, 11월 컴백→월드투어…'배드' 신드롬 잇는다

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 글로벌 행보에 박차를 가한다.

에이티즈는 2027년 1월 22일부터 24일까지 3일간 인천에서 월드투어 '제로 투 올'의 포문을 연다. 이어 2월 2일과 3일 일본 도쿄, 13일과 14일 고베, 4월 유럽, 7~8월 북미, 9월 남미에서 월드투어를 이어간다. 추가 일정은 향후 순차적으로 공개된다.

'제로 투 올'은 에이티즈의 데뷔 앨범 '트레저 에피소드 1 : 올 투 제로'를 거꾸로 뒤집은 이름이다. 데뷔 이후 끊임없는 도전과 성장을 거듭해 온 에이티즈의 발자취를 투어에 담아냈다.

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에이티즈는 이미 월드투어 '인 유어 판타지'로 한국은 물론 일본 고베 공연까지 전석 매진시켰고 미국 로스앤젤레스와 올랜도, 호주 멜버른과 시드니에서도 높은 수요에 힘입어 공연 회차를 추가하는 등 막강한 티켓 파워를 입증한 바 있다.

에이티즈는 11월 13일 미니 15집 '골든 아워 : 파트6'을 발매한다. 에이티즈의 컴백은 지난 6월 발표한 미니 14집 '골든 아워 : 파트5' 이후 5개월 여만의 일이다. 에이티즈는 '골든 아워 : 파트5'로 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 타이틀곡 '배드'는 챌린지 열풍을 일으키며 '에이티즈 신드롬'을 불러왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com