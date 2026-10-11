"다신 안 보려 했다"던 함소원, 전남편 진화에 연락해 또 만났다 "0.1초 만에 전화와"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 함소원이 전남편 진화를 다시 만났다.

함소원은 10일 "다시 안 보려고 했다. 내가 더 예쁘다는 질문에 아직도 답이 없었기 때문이다. 하지만 혜정이가 좋은 성적을 받았다는 무자를 보더니 0.1초 만에 전화가 오고 당장 달려왔다. 판빙빙과 친구들과 함께 식사를 했다는 이야기 빼곤 누가 더 예쁘냐는 말엔 아직도 답변이 없다ㅋㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 집으로 온 진화의 모습을 공개했다.

지난 8일 진화는 '제31회 부산국제영화제'에서 중국 배우 판빙빙을 만나 찍은 투샷을 공개했다. 이에 함소원은 "아직도 나를 화나게 하는 전남편"이라며 "이틀전 전남편에게 연락이 왔다. 이번주 자기보기 힘들 거라고. 콧방귀를 뀌었다. 또 연락이 왔다. 자기 부산이라고. 콧방귀를 또 뀌었다. 여자랑 있다고 연락이 왔다. 또또 콧방귀를 뀌었다. 판빙빙 배우 보러 부산간 것이었다. 나보다 예쁘냐는 물음에 아직도 답변이 없다"고 질투심을 드러냈다.

Advertisement

이혼 후에도 연락하며 지내는 두 사람의 쿨한 모습에 팬들은 깜짝 놀랐다. 특히 함소원이 판빙빙을 만난 진화를 질투하는 모습에 팬들은 이혼하지 않은 부부 같다며 깜짝 놀랐다. 한 팬은 "여자라 어쩔 수 없다. 그리고 싫어서 헤어진 게 아니니까요. 그쵸?"라고 댓글을 달았고 함소원은 "미워서요♥♥"라고 답글을 달아 눈길을 모았다.

한편, 배우 함소원과 진화는 18살 나이차를 딛고 2018년 결혼, 슬하 딸 하나를 두었으나 2022년 이혼을 발표했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com