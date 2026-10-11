클유아, 상승세 제대로 탔다! 초동 71만장→'뮤뱅' 1위

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈유어아이즈(이하 클유아)의 상승세가 심상치 않다.

클유아는 지난달 30일 미니 4집 '256th 노트'를 발매했다.

앨범은 초동판매량 71만장을 넘기며 자체 최고 기록을 경신했다. 타이틀곡 '드롭 댓!'은 멜론 최신 발매 차트 26위, 벅스 실시간 차트 3위 및 일간 차트 56위를 기록하며 호성적을 거뒀다.

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해외 차트에서도 존재감은 강력했다. '256th 노트'는 월드 와이드 아이튠즈 앨범 차트 62위에 올랐다. 이는 현 시점 해당 차트에 진입한 K팝 아티스트 중 3번째로 높은 순위다.

이 기세를 몰아 클유아는 9일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서도 1위를 차지했다.

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클유아는 "이번 앨범 정말 열심히 준비했는데 좋은 상 받게 되어 정말 행복하다. 클로저(팬덤명) 덕분에 요즘 사랑받는게 어떤건지, 얼마나 행복한건지 많이 느끼고 있다"라며 "모든 것들이 클로저 덕분이라고 생각하고 보답할 수 있도록 더 멋있는 가수가 되기 위해 노력하는 클로즈 유어 아이즈가 되겠다"라고 소감을 전했다.

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타이틀곡 '드롭 댓!'은 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 클로즈 유어 아이즈는 과감한 장르적 시도와 확장된 음악적 스펙트럼을 바탕으로 자신들만의 유니크한 감성을 더했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com