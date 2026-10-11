콩밥이 체질?…前 엑소 크리스, 징역 12년 수감 중 '후덕 근황' 실체[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 출신 크리스가 수감 중 AI 합성 피해를 당했다.

최근 웨이보를 비롯한 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 크리스의 근황 사진이 유포됐다. 이 사진에는 머리를 삭발한 채 빨간 체크무늬 셔츠를 입은 크리스의 모습이 담겼다. 몰라보게 체중이 불어난 모습에 네티즌들조차 두 눈을 의심했던 상황.

하지만 이 사진은 AI 합성물로 드러났다. 2015년 중국 매체 인터뷰 영상을 바탕으로 체형을 바꾼 것. 이는 2022년에도 한 차례 확산됐던 사진이다.

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크리스는 2012년 엑소로 데뷔했으나 2014년 팀을 무단이탈했다. 그는 SM엔터테인먼트와의 전속계약 소송에서도 패소했으나 중국에서 독자 활동을 시작했다. 그러나 2021년 미성년자 강간 혐의로 구속돼 충격을 안겼다. 중국 인플루언서 두메이주는 크리스가 뮤직비디오 촬영 또는 연습생 및 신인 캐스팅을 미끼로 접근해 피해자들을 술에 취하게 한 뒤 준강간했다고 주장했다. 크리스는 혐의를 완강히 부인했지만, 20명이 넘는 여성들이 피해 사실을 주장했다. 결국 크리스는 강간죄로 징역 11년 6개월, 집단 음란죄로 징역 1년 10개월을 선고받고 복역 중이다. 형기를 마친 뒤에는 캐나다로 추방된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com