김용빈, 자가 없이 통장만 50개 "그 돈으로 금을 샀으면" 김연자 탄식 ('사당귀')

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 새로운 보스로 출격하는 김용빈의 뚝심 있는 '은행 재테크'가 공개된다.

오늘(11일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서는 '트로트 프린스' 김용빈이 새로운 보스로 출격해 시청자들의 이목을 사로잡는다. 만 11세에 데뷔해 어느덧 데뷔 23년 차를 맞이한 김용빈은 이날 방송에서 남다른 재테크 방식을 털어놔 눈길을 끈다. 그는 "돌아가신 할머니께서 내가 어릴 때부터 벌어온 돈을 한 푼도 쓰지 않고 그대로 모아주셨다"라며 "그 통장들을 지금까지 간직하고 있는데, 개수만 무려 50개가 넘는다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이어 김용빈이 "내 이름으로 된 자가는 아직 없다"라며 통장 저축만 고수하고 있음을 고백해 다시 한번 모두의 눈을 휘둥그레지게 만든다고.

트로트 대선배인 김연자는 김용빈의 말을 듣자마자 "아까워!"라고 탄식하며 현실 조언을 아끼지 않는다. 김연자는 "용빈아, 돈을 모으기만 하면 좋은 건 아니야. 금을 사든지, 집을 사든지, 투자를 해야지"라고 말하며 "그 돈으로 금을 샀어 봐라. 네 얘기 들은 것 중에 제일 안타까워"라며 애정 어린 폭풍 잔소리를 쏟아내 폭소를 자아냈다는 후문이다.

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'통장 50개' 은행 재테크를 고수하는 김용빈의 뚝심 있는 자산 관리 비법과 김연자의 현실적인 팩폭 조언은 '사당귀' 본 방송에서 확인할 수 있다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com