'자연인' 재방료 얼마길래...이승윤·윤택 "부모님 집·땅 샀다" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이우주 기자] 15년 동안 '나는 자연인이다'를 이끌어온 윤택과 이승윤이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 그간 쌓아온 단단한 '자연인 내공'을 제대로 터트렸다.

지난 10일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 46회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 전국 기준, 최고 시청률 2.8%를 기록했다.

먼저 윤택과 이승윤은 "지방의 전통시장을 가면 그 누구도 부럽지 않다. BTS도 안 부럽다"라고 밝혀 15년간 뜨거운 사랑을 받는 '나는 자연인이다'의 위력을 입증했다. 이에 더해 윤택은 "처음에 '오랜만이야'라고 인사를 하신다"라며 항상 TV로 두 사람을 보고 있는 어르신들이 자신들을 친근하게 생각한다고 설명했다.

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이승윤은 일주일에 대략 400회 재방송을 한다는 '나는 자연인이다' 재방료에 대해 묻자 "재방료가 생활에 큰 도움이 됐다"라며 부모님 집을 사는 데 보탰다고 밝힌 후 갑자기 "(윤택)형 같은 경우는 땅을 사는 데 보탰다"라고 윤택의 땅 구매를 갑분 폭로해 웃음을 안겼다.

또한 윤택은 '나는 자연인이다'에서 선보인 레전드 먹방 중 지네를 먹었던 때를 회상하며 "약간 잉크가 농축된 맛이다. 식감이 굉장히 안 좋다. 부위별로 식감이 안 좋다"라고 전해 모두를 경악하게 했다. 하지만 꼽등이를 먹은 영상이 등장하자 "꼽등이는 그냥 벌레맛"이라고 의외로 무덤덤하게 설명해 폭소를 일으켰다. 특히 윤택은 보기와 다르게 맛있던 음식에 대해 말벌 애벌레를 꼽으며 "번데기 100배의 맛"이라고 대반전 극찬했다.

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이승윤은 레전드 먹방으로 유명한 '고라니 생간 먹방'의 비하인드를 털어놨다. '나는 자연인이다' 2회 촬영 당시 자연인이 눈앞에서 고라니를 해체하고 생간을 썰어 건네자 카리스마에 압도된 이승윤이 마지못해 입에 넣은 것. 이승윤은 처음 느껴본 고라니 생간 식감에 "계속 해야 되나 말아야 하나, 여기서 가야 되나 말아야 하나 오만가지 생각을 했다"라고 괴식을 먹은 극한의 순간에 대해 밝혔다.

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시청자들은 "윤택과 이승윤, 어떻게 15년이나 자연인을 지켜왔는지 알 것 같아요. 순수하고 정이 많은 분들이네요", "오늘 최고 기억에 남는 건 자연인 괴식! 괴식 비하인드는 정말 어디서도 들을 수 없다", "재방송이 일주일에 400회가 넘는다니! 자연인의 인기가 정말 장난 아니네. 두 분 덕분입니다" 등 다양한 소감을 내놨다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com