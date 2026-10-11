대기업 회장 휠체어 뺏은 김지원, 큰일냈다…'닥터X' 최고 시청률 17.4%

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 김지원이 '시청률의 여왕'으로 우뚝섰다.

tvN '눈물의 여왕'으로 신드롬을 일으킨 김지원이 차기작으로 택한 SBS '닥터 X : 하얀 마피아의 시대(이하 닥터X)'로 메가 홈런을 예고했다.

10일 방송된 '닥터X'는 최고 시청률 17.4%, 전국 14.9%, 수도권 14.7%(닐슨코리아 집계기준)를 기록했다. 이는 동시간대는 물론 토요일 전체 미니시리즈 시청률 중 압도적 1위 기록이다. 또 화제성 지표를 보여주는 2049 시청률도 최고 5.4%, 평균 4.6%를 기록하며 한주간 방영된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다.

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이날 방송에서는 계수정(김지원)이 생사의 갈림길에 선 두 환자의 수술을 연이어 성공시키며 '수술방의 미친 계' 이름값을 입증하는 모습이 그려졌다. 계수정은 응급환자 이주희(유나)를 이송하기 위해 황제의전을 받고 있는 VIP 환자 박광철(김기천)의 휠체어를 빼앗고 그를 바닥에 내팽개쳤다. 외과의들은 인턴 박태경(김우석)을 계수정을 감시하는 스파이로 붙였으나, 박태경은 계수정에 대한 존경심만 키워갔다.

계수정은 자신의 권력을 과시하며 멋대로 행동하는 박광철을 골탕먹이고, 환자가 아닌 절차만을 중시하는 타과 의사에게 일침을 가하며 구서대병원의 트러블메이커로 거듭났다. 그리고 박강?과 이주희의 수술에서 계수정과 외과의 과장 도윤식(김영민)의 희비가 교차됐다. 도윤식은 췌장암 환자인 박광철의 사망 위험을 최소화하기 위해 암 부위 일부를 남기고 절제 수술을 해야 한다고 했지만, 계수정은 100% 암을 제거하는 것이 가능하다며 도윤식의 무능을 질책했다. 도윤식은 출세 욕심에 박광철의 수술을 집도하고자 했지만, 자신의 케이스 리포트에 중요한 환자였던 이주희를 뺏긴 데에도 분노하는 이기적인 면모를 보였다.

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계수정은 장애를 가진 엄마와 어려운 집안 형편을 걱정하며 수술을 거부하는 이주희를 설득해 수술을 시작했다. 같은 시각 박광철을 수술하던 도윤식은 예상보다 크게 퍼진 종양에 당황하며 그대로 수술 부위를 닫아버리겠다고 했다. 이에 병원장 부승권(손현주)은 이주희를 수술하고 있던 계수정을 호출했다. 계수정은 부승권의 연락을 받자마자 기다렸다는 듯 수술방을 옮겼다. 그는 3~4시간으로 예정됐던 수술을 단 1시간 만에 마쳤다. 심지어 동백을 포함한 췌두 일괄 절제라는 전례없는 수술을 완벽하게 끝마쳤다. 단 56시간 반 만에 두 환자의 수술을 연이어 성공시킨 것이다.

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하지만 극 말미, 수정의 과거를 둘러싼 의혹이 제기되며 분위기가 반전됐다. 구서대병원 외과의들은 신기에 가까운 수정의 술기에 의문을 품고 기사를 검색했고, 같은 수술법을 사용한 '닥터X'라는 의사가 있었다는 사실을 알아냈다. 더욱이 해당 수술을 받은 환자가 수술 두 달 만에 사망했다는 사실, 그리고 기사 사진 속에서 수정의 얼굴이 포착되면서 미스터리가 한껏 치솟았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com