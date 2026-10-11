'2026 대한민국 게임대상' 11월 18일 개최…글로벌게임상 신설

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'2026 대한민국 게임대상'의 본격적인 막이 올랐다.

문화체육관광부가 주최하고 스포츠조선과 전자신문이 공동 후원, 한국게임산업협회가 주관하는 게임대상은 올해로 31주년을 맞는 전통과 명예를 함께 갖춘 한국 게임산업 최고 권위의 시상식이다. 한국의 문화와 경제의 중심축으로 성장한 게임산업에 종사하는 이들의 노고를 격려하고, 한 해를 빛낸 최고의 게임을 가리는 자리이기도 하다.

지난해와 마찬가지로 대상(대통령상)과 최우수상(국무총리상), 우수상(문화체육관광부장관상), 기술창작상(스포츠조선 및 전자신문 사장상) 등 본상을 비롯해 인기게임상, 인디게임상 등 총 13개 부문(총 상금 3000만원)으로 시상한다. 특히 올해는 많은 국내 게임사들이 해외 게임사에 적극 투자하고, 글로벌에서도 통하는 IP를 개발 및 출시하고 있는 트렌드를 반영해 글로벌게임상 부문을 신설했다.

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최근 더욱 치열해진 글로벌 게임 경쟁 속에서 한국 게임산업은 다양한 장르와 플랫폼의 신작을 국내외에 동시에 선보이면서 지속적으로 좋은 성과를 보여주고 있다. 이에 따라 올해 역시 작품성과 흥행적인 측면에서 과연 어떤 작품이 접수가 되고 수상의 영광을 받을 수 있을지 기대를 모은다.

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접수는 지난달 28일 시작돼 12일까지 온오프라인에서 진행되고 있으며, 심사위원의 1차와 최종 심사에서 나온 점수와 함께 오는 26일부터 11월 16일까지 실시되는 일반 유저 및 미디어, 전문가의 온라인 투표 결과를 반영해 최종 영광의 수상작을 뽑게 된다.

올해도 기존과 동일하게 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '올해의 우수게임'과 연계돼 진행되며, 부문별 수상자는 게임대상의 후보로 자동 등록된다. 접수양식은 한국게임산업협회와 문화체육관광부 홈페이지에서 내려받을 수 있다. 자세한 사항은 한국게임산업협회 사업국으로 문의하면 된다.

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최종 심사는 11월 11일 실시되며 대망의 시상식은 '지스타 2026' 개막 하루 전날인 11월 18일 부산 벡스코에서 열릴 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com