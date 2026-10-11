'놀뭐' 가요제 또 통했다...3주만 방송 재개에 유재석 "칼을 갈고 기다렸다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제의 막이 올랐다. 토요일 저녁 별들의 전쟁이 시작됐다.

10월 10일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '95 서울가요제의 시작을 알리는 1차 예선 청음회가 진행됐다. '가요계 르네상스 시대'라 불리는 90년대 명곡들이 감성과 추억을 자극한 가운데, 목소리만으로도 단번에 정체를 짐작하게 한 실력파 보컬부터 정체가 궁금한 개성 넘치는 보컬까지 등장해 기대를 높였다.

이날 방송된 '놀면 뭐하니?'의 가구 시청률은 전국 4.5%, 수도권 4.3%로 토요일 예능 1위를 기록했다. 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054 시청률은 2.8%로 토요일 예능 1위를 차지하며 트리플 크라운을 달성했다. 최고의 1분은 유재석이 정체를 궁금해한 1차 예선 마지막 참가자 '쥬라기 공원'의 합격 장면으로, 분당 최고 시청률이 5.7%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)

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'80s 서울가요제를 흥행시킨 후 10년(?)만에 두 번째 기회를 잡은 유재석 PD는 "칼을 갈고 1995년만 기다렸다"라며 의욕을 드러냈다. 하하, 허경환, 주우재 작가도 합류해 힘을 보탰다. 1차 예선은 블라인드 평가로 진행됐다. 참가자들은 90년대 메가히트했던 예능, 영화 등의 타이틀을 닉네임으로 내걸고 등장했다.

첫 참가자 '중경삼림'은 감각적인 음색으로 '첫인상(김건모)'을 불렀고, 시작부터 모두를 단숨에 90년대로 이끌며 합격했다. '삐에로는 우릴 보고 웃지(김완선)'를 선곡한 'M'은 김완선을 빼닮은 목소리와 토끼춤으로 이목을 끌며 합격했다.

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유재석의 추억을 소환한 목소리의 참가자들도 합격을 거머쥐었다. '메디슨 카운티의 다리'의 '미소 속에 비친 그대(신승훈)'를 듣던 유재석은 "그 시절로 가고 싶다"라며 추억에 젖었다. '시애틀의 잠 못 이루는 밤'은 김현식과 닮은 목소리로 '내 사랑 내 곁에(김현식)'를 부르며 울림을 남겼다. 유재석은 "개그맨이 되고 일이 잘 안 풀릴 때, 대학 동기 김태균의 호프집에서 아르바이트를 했다. 그 때 많이 들었던 곡이다"라며, 꿈 많던 무명시절 위로가 되어준 노래라고 회상했다.

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'목소리가 곧 지문'인 참가자 '우리들의 천국'은 '사랑일뿐야(김민우)'로 전율을 선사했다. 모두가 "이 분이 진짜 나오셨다고?"라며 감격한 가운데, 유재석은 "스포일러하면 안 된다"라며 입단속을 시켰다. '서울의 달'은 '사랑 Two(윤도현)'로 90년대 애절함을 전달하며, '레옹'은 '서시(신성우)'로 시원한 고음을 뽐내며, 이견 없는 합격을 받았다.

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정체가 궁금한 '터미네이터'와 '쥬라기 공원'도 합격의 기쁨을 누렸다. '이유 같지 않은 이유(박미경)'를 선곡한 '터미네이터'는 90년대를 추억하게 하는 정통 진성 보컬로 눈도장을 찍었다. '쥬라기 공원'은 매혹적인 음색으로 '보고싶은 얼굴(민해경)'을 불렀고, 유재석은 알 듯 말 듯한 특유의 바이브레이션에 귀를 기울이며 정체를 궁금해했다.

재미와 웃음을 준 참가자도 있었다. '걸어서 하늘까지'는 열창했지만, 노래에 사투리가 묻어나며 양상국이라는 것이 발각됐다. 허경환은 "무대에 오를 수 없는 실력이다. 사고다 사고"라며 혹평했다. 양상국을 탈락시킨 허경환은 '동작그만'의 열성팬이 되어 참가 의혹을 받기도 했다. "나보다 노래 못 하면 안 된다"라는 유재석의 맹비난에 허경환은 "노래를 순수하게 부른다"라며 호평했고, '동작그만'은 보류 처분됐다. 황재균은 '퇴마록'으로 가요제에 도전장을 냈지만, 성가대 창법을 뽐내며 탈락했다.

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매력을 더 알고 싶은 '사랑을 그대 품 안에'와 '쇼생크 탈출'은 보류를 받으며 가까스로 살아남았다. 90년대 록 스피릿을 재현한 '사랑을 그대 품 안에'와 참가자 최초 감옥 라이브를 선보인 '쇼생크 탈출'이 대면으로 진행될 보류전에 다시 오르는 모습이 예고돼, 과연 누구일지 궁금증을 자극했다. 이와 함께 2차 예선이 예고되며 기대감을 높였다.

'95 서울가요제를 향한 반응도 터졌다. '명곡 파티'인 90년대의 다양한 장르 음악을 향한 기대와 함께, 참가자들의 정체를 추측하는 시청자들의 반응이 온라인상에서 이어지고 있다. 여기에 90년대 추억과 그 시절 청춘 스타들을 소환하는 비디오 자료 화면이 감성을 완벽 재현했다는 반응이다. 시청자들은 "내가 추리하는 사람들이 맞다면 라인업이 대박인데?", "확실히 90년대는 미쳤다 너무 그립다". "90년대 레전드가 나왔다" 등 기대감을 드러냈다.

한편, MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com