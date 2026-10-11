김민종, 논란의 양평 세컨하우스 탈바꿈…도박 루머에 속앓이 "할리우드 차기작 무산" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김민종이 MC몽 고소 취 하 후 심경을 털어놓는다.

11일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김민종의 확 달라진 양평 세컨하우스가 최초 공개된다.

최근 김민종은 5년 만에 새롭게 단장한 양평 세컨하우스로 이종혁과 윤민수를 초대했다. 과거 김민종은 '미우새'를 통해 양평 컨테이너에서 지내는 모습을 공개했던 바. 이후 김민종이 "방송이 무서운 게 그 컨테이너가 제 실제 거주지처럼 보였다"고 밝히면서 조작설까지 불거졌고, 결국 김민종은 지난해 '미우새'에 출연해 "사는 건 맞다. 왔다갔다 한다"며 세컨하우스라고 정정했다. 그 논란의 세컨하우스가 완전히 탈바꿈한 것.

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집 내부는 물론 야외 공간까지 이전과는 몰라보게 달라진 모습에 두 사람은 감탄을 금치 못했다. 그런가 하면 평소 풍수지리에 남다른 애정을 보여온 김민종은 야외 1인용 텐트에서 잠을 깬 뒤 의문의 행동을 이어가며 자신만의 독특한 풍수 루틴을 선보여 모두를 놀라게 했다.

이어 김민종은 손님들을 위해 특별한 캠핑 요리에 도전했다. 나무판에 연어를 고정해 불에 굽는 '핀란드식 연어 구이'로 시선을 사로잡은 것도 잠시, 어딘가 불안한 요리 솜씨에 두 사람은 걱정을 감추지 못했다. 급기야 예상치 못한 돌발 상황까지 벌어지며 김민종은 진땀을 흘렸다는데, 과연 무사히 캠핑 요리를 완성할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

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이후 지난해 13년 만에 다시 뭉친 '신사의 품격' 4인방의 추억을 떠올리던 중, 김수로와 깜짝 전화 연결이 성사됐다. 반가움도 잠시, 그는 신사의 품격 멤버 중 유일한 미혼인 김민종을 향해 거침없는 연애 참견을 시작했다. 급기야 김수로가 깜짝 소개팅 주선까지 자처하며 김민종을 당황하게 했다는 후문이다.

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한편, 김민종은 최근 자신을 둘러싼 루머로 마음고생을 했던 지난 시간을 털어놓았다. MC몽의 사과 이후 고소를 취하하게 된 과정부터 할리우드 차기작이 무산될 수밖에 없었던 사연까지 언급해 스튜디오의 이목을 집중시켰다. 사건 이후 김민종의 솔직한 심경은 방송을 통해 공개될 예정이다.

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절친 이종혁, 윤민수와 함께한 김민종의 특별한 양평하우스 집들이는 11일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com