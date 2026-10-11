‘발달장애’ 권오중 아들, 서양화가로 당당히 상 받았다..“대견하고 뭉클”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 권오중이 서양화가로 활동 중인 아들 혁준 군의 수상 소식을 전하며 벅찬 마음을 드러냈다.

권오중은 지난 10일 개인 계정을 통해 아들의 수상 소식을 알렸다.

이날 국회의원회관 대회의실에서 열린 대한민국 엔터테인먼트 대상 시상식에서 혁준 군은 서양화가로서 상을 받았다. 아들의 뜻깊은 순간을 함께한 권오중은 그동안 그림을 통해 자신만의 세계를 표현해 온 아들의 시간을 떠올리며 진심 어린 축하와 응원의 메시지를 남겼다.

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권오중은 "오늘 국회의원회관 대회의실에서 열린 대한민국 엔터테인먼트 대상 시상식에서 아들 혁준이가 서양화가로서 당당히 상을 받았습니다"라고 밝혔다.

이어 아들이 그림을 그리며 자신만의 길을 걸어온 시간을 회상했다. 그는 "캔버스 앞에 앉아 붓을 쥐고 말보다 깊은 색채로 세상을 담아내던 혁준이의 시간들이 떠오릅니다. 세상의 속도나 정해진 틀에 얽매이지 않고, 자신만의 시선과 묵묵한 온기로 하얀 캔버스를 채워나가던 아이였습니다. 손끝에 묻은 물감 자국 하나하나가 혁준이가 세상에 건네는 가장 진솔하고 따뜻한 대화였음을 곁에서 지켜보며 늘 마음 깊이 배웠습니다"라고 전했다.

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아들이 노력 끝에 자신의 가치를 인정받은 데 대한 벅찬 감정도 숨기지 않았다. 권오중은 "포기하지 않고 묵묵히 걸어와 마침내 자신만의 빛깔로 인정받은 아들의 오늘이 더없이 대견하고 뭉클합니다. 한 걸음 내딛는 것조차 쉽지 않았던 수많은 순간마다 묵묵히 곁을 지키며 기도와 사랑으로 함께해 준 아내에게도 깊은 고마움을 전합니다"라고 적었다.

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또한 아들을 응원해 준 이들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 권오중은 "혁준이의 캔버스가 머물렀던 자리마다 따뜻한 온기로 응원해 주시고 지켜봐 주신 모든 분들께 진심으로 머리 숙여 감사드립니다. 오늘의 이 귀한 격려가 혁준이에게 또 다른 세상을 향해 자신만의 색을 펼쳐내는 든든한 힘이 될 것입니다. 혁준이가 앞으로도 흔들리지 않고 자신만의 별을 그리며 세상과 아름답게 소통할 수 있도록 늘 든든한 버팀목이 되어 함께 걷겠습니다"라고 덧붙였다.

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아들의 성장을 지켜보며 느낀 자부심과 가족을 향한 고마움, 앞으로도 변함없이 곁을 지키겠다는 다짐이 담긴 글은 따뜻한 울림을 전했다.

한편 혁준 군은 전 세계적으로 환자가 십여 명에 불과한 희귀 유전질환을 앓고 있다. 권오중은 과거 방송에서 아들이 국내 첫 사례이며, 정확한 병명조차 없는 희귀질환으로 치료제도 없는 상황이라고 밝힌 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com