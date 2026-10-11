'뽀뽀녀' 20기 정숙, 결정사에 1000만 원 쓰고 또 간다 "나이 더 먹으면 큰일"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 20기 정숙이 결혼정보회사 상담을 받겠다고 선언했다.

20기 정숙은 10일 "여러분 저 결국 결정사(결혼정보회사) 상담 가기로 했다"고 선언했다. 정숙은 "요즘에 정말 사람 만날 곳도 없고 이대로 아무것도 안 하다가 나이만 더 먹으면 큰일날 거 같아서 진짜 열심히 알아봤다. 제가 왕년에 결정사 두 번이나 가서 천만 원 넘게 쓰지 않았냐. 그래서 이제는 어떤 결정사를 고를지, 어떤 남자를 선택해야 할지 안다"며 "예전에 결정사할 때 아쉬웠던 건 매니저가 골라줘야 하는 남자를 만나야 했던 건데 이번에 알아본 곳은 정회원 앱이 있어서 제가 직접 마음에 드는 남자랄 찾을 수 있고 매니저도 두 분이나 붙어서 관리해준다. 그리고 여기는 등급을 안 매긴다. 내가 돈 내고 있는데 등급 매기면 기분 나쁘지 않냐"고 밝혔다.

정숙은 "최근에 결정사를 다시 할지 고민이라 했더니 많은 분들이 좋은 결정사를 찾으면 공유해달라 했다. 그래서 이번에 결정사 상담 받는 과정을 제가 라이브를 켜서 보여드리려 한다"며 "내 조건에 어떤 남자 만날 수 있는지, 결정사 상담 어떻게 하는지 궁금했던 분들은 라이브 들어와서 결정사 가입해도 될 거 같은지 같이 한번 봐달라"라고 제안했다.

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한편, 20기 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 최초로 20기 영호와 촬영 중 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라 불렸다. 방송 이후 두 사람은 결혼을 준비했지만 결국 파혼했다.

wjlee@sportschosun.com