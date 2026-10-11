‘주사 이모 논란 후’ 샤이니 키, 크루즈서 갑자기 울컥..“눈물 늘었다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 디즈니 크루즈 여행 중 캐릭터들과 만난 뒤 눈물을 보여 눈길을 끌었다.

키는 지난 10일 샤이니 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에서 디즈니 크루즈를 즐기는 모습을 공개했다. 이번 여행에서 그는 평소 꿈꿔온 버킷리스트를 하나씩 실현하며 남다른 설렘을 드러냈다.

바다가 한눈에 들어오는 객실을 선택한 키는 배에 오르자마자 여행의 즐거움에 푹 빠졌다. 화려한 승선 파티를 지켜보던 그는 환상적인 분위기에 연신 감탄했고, 공연 음악을 듣던 중에는 벅찬 감정에 눈시울을 붉히기도 했다.

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이후 키는 크루즈 내부를 둘러보며 다양한 시설을 체험했다. 영화 '토이 스토리' 속 피자 플래닛을 연상시키는 식당과 샌프란소쿄, 기념품 매장 등을 방문하며 알찬 시간을 보냈다. 특히 자신을 알아본 한국인 직원이 찾기 힘든 키링까지 챙겨주자 크게 감동했다.

키의 감정이 북받친 순간은 저녁 식사 중 찾아왔다. 식사 공간을 돌아다니며 손님들과 인사를 나누던 디즈니 캐릭터들 가운데 도널드덕이 키를 알아보듯 가리키자, 예상치 못한 감동이 밀려온 것.

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키는 눈물을 왈칵 쏟으며 "갑자기 기분이 엄청 이상해졌다"고 했다.

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이어 자신의 반응이 스스로도 의아한 듯 "지금 보니 왜 울었지. 나이가 들면서 눈물이 늘었다"고 털어놨다.

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키의 지인들도 함께 눈물을 쏟으며 웃음을 터트렸고, 키는 "다 같이 울어서 너무 웃기다. 뭐가 문제일까. 밥먹기 전에 무슨 난리냐"라고 했다.

뒤이어 미키마우스까지 키를 찾아오자 그는 사진을 찍으며 기쁨을 감추지 못했다. 키는 "내가 왜 이러는지 아시는 분?"고 말하면서도 신나게 춤을 추며 특별한 순간을 즐겼다.

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한편 키는 지난해 12월 이른바 '주사이모' A씨와의 친분이 알려지며 논란에 휩싸였다. 소속사는 키가 A씨를 의사로 알고 있었다고 해명했으며, 키는 SNS를 통해 사과한 뒤 예정된 일정과 출연 프로그램에서 하차했다. 키는 지난달 의료법 위반 등 혐의와 관련해 경찰 조사를 받았다.

tokkig@sportschosun.com