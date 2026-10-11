Advertisement
광고 닫기

바타, ♥지예은과 12월 결혼 앞두고 확 달라졌다..."얼굴색 좋아지고 미소 많아져"

조윤선 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

바타, ♥지예은과 12월 결혼 앞두고 확 달라졌다..."얼굴색 좋아지고 미소 많아져"

[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은과 결혼을 앞둔 위댐보이즈 바타가 사랑꾼 면모를 드러냈다.

10일 방송된 MBC '전지적 참견 시점' 말미에는 위댐보이즈 바타와 인규의 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 바타는 아침부터 요리 삼매경에 빠진 모습이었다. 위댐보이즈 카멜은 바타에 대해 "형은 옛날부터 결혼하게 되면 좋은 남편이 되는 게 꿈이었다"고 전했다.

이어 "누가 봐도 얼굴색이 좋아졌다. 평소보다 훨씬 미소를 많이 띠고 있다"며 결혼을 앞둔 바타의 행복한 변화를 언급했다. 이를 들은 이영자는 "예은 씨가 정말 괜찮은 남자한테 시집간다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

바타, ♥지예은과 12월 결혼 앞두고 확 달라졌다..."얼굴색 좋아지고 미소 많아져"

인규는 바타가 만든 요리를 맛본 뒤 "요리 좀 치시네"라고 칭찬했다. 그러자 바타는 "예은이는 한 번 해주면 4~5장 그냥 먹는다"며 지예은의 반응을 자랑했다.

바타는 파스타를 만들면서도 "예은이를 위한 거다"라고 말해 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다. 이를 본 홍현희는 "예은 씨 좋겠다"며 부러워했다.

한편 1994년생 동갑내기인 바타와 지예은은 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 지난 4월부터 공개 연애를 이어온 두 사람은 지난 9월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다.

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement