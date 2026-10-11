전진, ♥류이서 사진 2장 건지려 1000장 촬영..땀범벅 "이 정도는 기본"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신화 전진이 아내 류이서의 만족스러운 사진 두 장을 건지기 위해 한 번에 1,000장까지 촬영한다고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '내 사랑 류이서'에는 '2026 트렌드 옷 잘 입는 류이서의 어른여자 가을룩북'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 류이서와 전진은 사진을 예쁘게 찍는 꿀팁을 전수하기 위해 카페로 향했다. 전진은 "내가 자기 사진을 몇 장 찍었을까. 웬만한 사진작가보다도 많이 찍었을 거다. 1,000장 찍고 2장 고른다"고 말했다. 류이서는 "그래서 인스타 사진이 안 예쁠 수가 없다"며 맞장구쳤다.

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전진은 "남자 친구나 남편분들한테는 욕 엄청 먹겠지만, 여자 친구나 아내가 '이 사진, 너무 예쁘다'고 만족해야지 대충 후다닥 찍고 줘버리면 안 된다"고 강조했다.

이어 "나도 처음에는 그랬다. 아내 키가 170cm인데 정확히 키를 156cm로 만든 사진이 너무 많다. 누가 봐도 대충 눌러서 찍어버린 거다"라며 과거 자신의 사진 실력을 떠올렸다.

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그러면서 "여러분도 누구나 잘 찍을 수 있다. 나도 나중에 멋있게 찍히려면 먼저 예쁘게 찍어줘야 된다"고 덧붙였다.

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이후 두 사람은 카페 앞 공터에서 본격적인 사진 강습에 나섰다. 전진은 사진을 예쁘게 찍는 꿀팁으로 '카메라 렌즈 닦기', '3분할 격자 활용하기', '시선 방향에 여백 두기', '과도한 로우 앵글 피하기', '정면 대신 측면에서 촬영하기' 등을 비법으로 소개했다.

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모델을 향한 칭찬과 리액션도 중요하다고 강조했다. 전진은 "자꾸 까먹는데 칭찬을 많이 해줘야 한다. 리액션이 좋아야 한다"며 "남자들이 사진을 찍다 보면 찍는 거에만 꽂힌다. 그러면 사진이 안 나오니까 자기도 성질이 나는데 그 짜증을 모델한테 전가하면 안 된다"고 조언했다.

땀이 날 정도로 류이서의 사진 촬영에 열정을 쏟은 전진은 "아내 찍어주려면 이 정도는 기본 아니냐"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.