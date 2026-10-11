신동엽, 피멍 들게 한 정웅인 결혼식 불참하더니…20년 만 축의금 전달 ('짠한형')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 신동엽이 정웅인에게 뒤늦게 축의금을 전달한다.

11일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 측은 배우 정웅인, 장진 감독의 출연 예고편을 공개했다.

서울예대 선배 정웅인을 만난 신동엽은 "결혼을 언제 했지?"라며 결혼식을 못 갔다고 고백, 뒤늦게 축의금을 건넸다. 20년 만에 축의금 봉투를 받은 정웅인은 기뻐하면서도 "뭘 좀 쓰지 그랬냐. '20년 만에 축하해' 이런 거라도"라고 툴툴거려 웃음을 안겼다.

Advertisement

그런가하면 장진 감독은 장항준 감독이 대학 시절 자신을 견제했다며 "시나리오를 쓸 때 졸음이 오거나 잘 안 풀리면커튼을 걷는데 '타도 장진'이라 써있다더라"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

특히 정웅인은 대학 시절 '악마 선배'로 불렸다는 피멍 사건을 언급했다. 과거 신동엽은 여러 방송을 통해 "정웅인이 대학시절 쿵푸, 아크로바틱을 배우는 동아리의 회장이었다. 가입 첫날 다리 찢기를 하는데 사방에서 비명소리가 들렸다. 다리가 90도 이상 안 벌어지는데도 다리가 양쪽 벽에 닿을 정도로 찢었다. 다음날 일어났더니 다리 안쪽에 실핏줄이 다 터져서 피멍이 들었다"고 폭로한 바 있다.

Advertisement

정웅인은 "다리 심하게 찢었잖아. 피멍이 들었다"고 그날 일을 언급했고 신동엽은 "너무 놀라더라. 다리를 보고 놀란 게 아니라 다른 데를 보고 놀라더라"라며 농담했다. 그러면서 신동엽은 정웅인에게 "아직도 다리 찢냐"고 물었고 정웅인은 그 자리에서 다리 찢기를 선보였다. 이에 질세라 장진 감독 역시 유연하게 다리를 찢어 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com